В тюменском отделении ЛДПР избавились от «предателей»

ЛДПР инициировала отставку своего члена облизбиркома «за предательство»

21 марта 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Владимир Сысоев завершает чистку рядов в рядах тюменского отделения ЛДПР Фото: Денис Моргунов © URA.RU Член избирательной комиссии Тюменской области от ЛДПР Денис Шевцов лишился своего поста из-за «предательства интересов партии». Решение об этом было принято 21 марта на внеочередном заседании комитета облдумы по госстроительству и местному самоуправлению, сообщил URA.RU источник в аппарате регионального парламента. По словам инсайдера, таким образом глава фракции ЛДПР Владимир Сысоев завершает чистку рядов после раскола в реготделении партии. «Шевцов выведен из состава облизбиркома по инициативе Высшего совета ЛДПР, куда входит Сысоев. Формулировка — „за предательство интересов партии“. Вместо него в избирком войдет помощница Сысоева Светлана Ведьмидь. Кроме того, ротация прошла и в нескольких избирательных комиссиях уровнем ниже», — рассказал источник. Ранее URA.RU писало о том, что в конце 2022 года в реготделении ЛДПР произошел раскол. Из координационного регионального совета партии были изгнаны сторонники депутата облдумы Артема Зайцева, в том числе и Шевцов. После этого Сысоев начал перестройку аппарата реготделения, заручившись поддержкой федерального руководства ЛДПР.

Член избирательной комиссии Тюменской области от ЛДПР Денис Шевцов лишился своего поста из-за «предательства интересов партии». Решение об этом было принято 21 марта на внеочередном заседании комитета облдумы по госстроительству и местному самоуправлению, сообщил URA.RU источник в аппарате регионального парламента. По словам инсайдера, таким образом глава фракции ЛДПР Владимир Сысоев завершает чистку рядов после раскола в реготделении партии. «Шевцов выведен из состава облизбиркома по инициативе Высшего совета ЛДПР, куда входит Сысоев. Формулировка — „за предательство интересов партии“. Вместо него в избирком войдет помощница Сысоева Светлана Ведьмидь. Кроме того, ротация прошла и в нескольких избирательных комиссиях уровнем ниже», — рассказал источник. Ранее URA.RU писало о том, что в конце 2022 года в реготделении ЛДПР произошел раскол. Из координационного регионального совета партии были изгнаны сторонники депутата облдумы Артема Зайцева, в том числе и Шевцов. После этого Сысоев начал перестройку аппарата реготделения, заручившись поддержкой федерального руководства ЛДПР.