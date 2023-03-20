20 марта 2023
19 марта 2023

Тюменский элитный долгострой проверит ревизор

ГУС Тюменской области проинспектирует долгострой ЖК Ammonite
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, строитель, рабочий, стройка, стройплощадка
Власти планируют проинспектировать долгострой в апреле Фото:

Элитный тюменский жилой комплекс Ammonite проверят инспекторы управления Госстройнадзора по Тюменской области. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Комплекс начали строить еще 17 лет назад и каждый раз сроки сдачи сдвигались.

«Разрешение на строительство застройщику выдано до 30 июня 2023 года. В апреле 2023 года управление Госстройнадзора по Тюменской области планирует проведение проверки для оценки хода строительства», — рассказали в ГУСе.

Там также отмечают, что застройщик вправе перенести сроки строительства и проведения проверки. Но на сегодняшний день от компании «2Мен Групп» уведомление об изменениях в адрес Главного управления строительства Тюменской области не поступало.

Возведение комплекса стартовало в 2006 году. Строительство начала компания «Транспромжилстрой-2005», которая в последствии обанкротилась. Позже проект достался «2Мен Групп», который анонсировал завершение строительства до конца 2022 года. Недавно стало известно о том, что застройщик перенес сроки сдачи объекта на 2023—2024 год.

Агентство направило запрос в компанию-застройщика «2Мен Групп». Ответ на него ожидается.

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Элитный тюменский жилой комплекс Ammonite проверят инспекторы управления Госстройнадзора по Тюменской области. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Комплекс начали строить еще 17 лет назад и каждый раз сроки сдачи сдвигались. «Разрешение на строительство застройщику выдано до 30 июня 2023 года. В апреле 2023 года управление Госстройнадзора по Тюменской области планирует проведение проверки для оценки хода строительства», — рассказали в ГУСе. Там также отмечают, что застройщик вправе перенести сроки строительства и проведения проверки. Но на сегодняшний день от компании «2Мен Групп» уведомление об изменениях в адрес Главного управления строительства Тюменской области не поступало. Возведение комплекса стартовало в 2006 году. Строительство начала компания «Транспромжилстрой-2005», которая в последствии обанкротилась. Позже проект достался «2Мен Групп», который анонсировал завершение строительства до конца 2022 года. Недавно стало известно о том, что застройщик перенес сроки сдачи объекта на 2023—2024 год. Агентство направило запрос в компанию-застройщика «2Мен Групп». Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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