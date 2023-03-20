Тюменский элитный долгострой проверит ревизор

ГУС Тюменской области проинспектирует долгострой ЖК Ammonite

Власти планируют проинспектировать долгострой в апреле Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Элитный тюменский жилой комплекс Ammonite проверят инспекторы управления Госстройнадзора по Тюменской области. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Комплекс начали строить еще 17 лет назад и каждый раз сроки сдачи сдвигались.

«Разрешение на строительство застройщику выдано до 30 июня 2023 года. В апреле 2023 года управление Госстройнадзора по Тюменской области планирует проведение проверки для оценки хода строительства», — рассказали в ГУСе.

Там также отмечают, что застройщик вправе перенести сроки строительства и проведения проверки. Но на сегодняшний день от компании «2Мен Групп» уведомление об изменениях в адрес Главного управления строительства Тюменской области не поступало.

Возведение комплекса стартовало в 2006 году. Строительство начала компания «Транспромжилстрой-2005», которая в последствии обанкротилась. Позже проект достался «2Мен Групп», который анонсировал завершение строительства до конца 2022 года. Недавно стало известно о том, что застройщик перенес сроки сдачи объекта на 2023—2024 год.

Агентство направило запрос в компанию-застройщика «2Мен Групп». Ответ на него ожидается.