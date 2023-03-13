Тюменский элитный долгострой опять не сдадут вовремя

В Тюмени перенесли сроки сдачи ЖК Ammonite

Сроки сдачи ЖК Ammonite перенесли на 2024 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сроки сдачи элитного жилого комплекса Ammonite, который начали возводить еще 17 лет назад, снова сдвинулись. Данные об этом указаны на сайте по поиску недвижимости «Циан».

«ЖК Ammonite. Срок сдачи: 2023—2024 год. Включает в себя четыре монолитно-кирпичных здания премиум-класса с оригинальными фасадами высотой от 4 до 18 этажей. Здания расположены по спирали и объединены общим стилобатом. Четыре дома Аmmonite находятся в элитном месте, в историческом центре Тюмени», — указано на сайте «Циана».

Возведение комплекса началось 17 лет назад. Строительство начала компания «Транспромжилстрой-2005», которая в последствии обанкротилась. Позже проект достался «2Мен Групп», который анонсировал завершение строительства до конца 2022 года.

Источник в сфере недвижимости рассказал корреспонденту о том, что строительство комплекса активно ведется. «Долгострой ранее был, но сейчас продолжаются работы, потому как в компании сейчас это единственный проект. Ранее финансы распределялись на другие ЖК, поэтому Аmmonite не строился», — рассказал собеседник агентства.

Агентство пыталось связаться с представителями компании-застройщика «2Мен Групп». Там не смогли ответить на вопрос о новых сроках сдачи комплекса. Агентство направило запрос в Главное управление строительства Тюменской области. Ответ на него ожидается.