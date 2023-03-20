Тюменцам отказывают в получении необходимой медицинской помощи

Вместо записи пациентам предлагают встать в «лист ожидания» длиной в несколько месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Тюмени несколько месяцев не могут попасть на прием к врачам узкой специализации. Жалобы на несколько городских поликлиник массово появляются в telegram-чате регионального департамента здравоохранения «Тюмень.Здоровье».

«Добрый день, я прикреплена к 5 поликлинике, жду УЗИ сосудов, УЗИ сердца и УЗИ брюшной полости с 14 января. Хотелось бы узнать, не забыли про меня? Готова ждать и дальше, только УЗИ сосудов хочется побыстрей, дикие головные боли, нет сил терпеть уже», — жалуется в чате пользователь Евгения.

Из сообщения других пользователей понятно, что проблемы с записью на исследования и к врачам узкой специализации возникают еще в нескольких городских поликлиниках — в основном, это поликлиники №№ 1, 5 и 8. Как правило, людям предлагают встать в «лист ожидания. «Малышу нужно было в 3 месяца повторно пройти УЗИ почек, для исключения патологии. Нам уже почти 6, до сих пор ждем запись», — сообщает в чате департамента Софья Карпенко.

Жалобы появляются в чате каждый день. Решить проблему людям предлагают, написав представителям Депздрава в личном сообщении данные пациента. «Получается, что специалисты все-таки есть, только к ним почему-то приходится пробиваться через личное обращение, а не по записи», — сделал вывод пациент городской поликлиники №8 в личной беседе с URA.RU.

Агентство направило запрос в областной департамент здравоохранения, ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало о плачевном состоянии поликлиники в Ишиме.