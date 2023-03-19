Тюменская больница находится в критическом состоянии

20 марта 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

По словам пациентов, здание главной больницы Ишима сильно обветшало и нуждается в срочном ремонте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Здание Областной больницы №4 Ишима (Тюменская область) вплотную приблизилось к критическому состоянию. Об этом URA.RU сообщили местные жители, обратившиеся в редакцию. По их словам, поликлиника уже давно нуждается в капитальном ремонте, но его никто не проводит. «В больницу уже заходить страшно. Стены, потолки, пол — все очень сильно обветшало. Там уже давно пора проводить капремонт, но никто его делать не спешит. Видимо, ждут, пока она полностью развалится», — сообщила агентству одна из пациентов ОБ №4. По словам другого жителя Ишима, в больнице постоянно наблюдаются огромные очереди. «Пациентов в поликлинике всегда очень много. Особенно в межсезонье. Причем, людей с признаками ОРВИ и без таковых держат чуть ли не в одной очереди. Это очень негативно сказывается на росте заболеваемости гриппом и т. д. Еще и врачей не хватает», — рассказал собеседник агентства. В департамент здравоохранения по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Здание Областной больницы №4 Ишима (Тюменская область) вплотную приблизилось к критическому состоянию. Об этом URA.RU сообщили местные жители, обратившиеся в редакцию. По их словам, поликлиника уже давно нуждается в капитальном ремонте, но его никто не проводит. «В больницу уже заходить страшно. Стены, потолки, пол — все очень сильно обветшало. Там уже давно пора проводить капремонт, но никто его делать не спешит. Видимо, ждут, пока она полностью развалится», — сообщила агентству одна из пациентов ОБ №4. По словам другого жителя Ишима, в больнице постоянно наблюдаются огромные очереди. «Пациентов в поликлинике всегда очень много. Особенно в межсезонье. Причем, людей с признаками ОРВИ и без таковых держат чуть ли не в одной очереди. Это очень негативно сказывается на росте заболеваемости гриппом и т. д. Еще и врачей не хватает», — рассказал собеседник агентства. В департамент здравоохранения по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.