19 марта 2023
18 марта 2023
17 марта 2023

Тюменская больница находится в критическом состоянии

© Служба новостей «URA.RU»
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Наркологический диспансер. Курган, очередь , ожидание, поликлиника, народ, больница, люди
По словам пациентов, здание главной больницы Ишима сильно обветшало и нуждается в срочном ремонте Фото:

Здание Областной больницы №4 Ишима (Тюменская область) вплотную приблизилось к критическому состоянию. Об этом URA.RU сообщили местные жители, обратившиеся в редакцию. По их словам, поликлиника уже давно нуждается в капитальном ремонте, но его никто не проводит.

«В больницу уже заходить страшно. Стены, потолки, пол — все очень сильно обветшало. Там уже давно пора проводить капремонт, но никто его делать не спешит. Видимо, ждут, пока она полностью развалится», — сообщила агентству одна из пациентов ОБ №4.

По словам другого жителя Ишима, в больнице постоянно наблюдаются огромные очереди. «Пациентов в поликлинике всегда очень много. Особенно в межсезонье. Причем, людей с признаками ОРВИ и без таковых держат чуть ли не в одной очереди. Это очень негативно сказывается на росте заболеваемости гриппом и т. д. Еще и врачей не хватает», — рассказал собеседник агентства.

В департамент здравоохранения по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

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Здание Областной больницы №4 Ишима (Тюменская область) вплотную приблизилось к критическому состоянию. Об этом URA.RU сообщили местные жители, обратившиеся в редакцию. По их словам, поликлиника уже давно нуждается в капитальном ремонте, но его никто не проводит. «В больницу уже заходить страшно. Стены, потолки, пол — все очень сильно обветшало. Там уже давно пора проводить капремонт, но никто его делать не спешит. Видимо, ждут, пока она полностью развалится», — сообщила агентству одна из пациентов ОБ №4. По словам другого жителя Ишима, в больнице постоянно наблюдаются огромные очереди. «Пациентов в поликлинике всегда очень много. Особенно в межсезонье. Причем, людей с признаками ОРВИ и без таковых держат чуть ли не в одной очереди. Это очень негативно сказывается на росте заболеваемости гриппом и т. д. Еще и врачей не хватает», — рассказал собеседник агентства. В департамент здравоохранения по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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