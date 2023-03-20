Матери погибшего на СВО жителя Тобольска (Тюменская область) Данила Шестакова вручили орден Мужества. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил мэр города Максим Афанасьев.
«Торжественно передали орден Мужества Татьяне Михайловне Шестаковой, маме Данила Шестакова, который героически погиб в зоне СВО. Данил отправился в зону боевых действий в состав 38-й отдельной гвардейской бригады пулеметчиком», — написал Афанасьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он добавил, что приказ о награждении орденом Мужества был подписан президентом России Владимиром Путиным 17 января. Глава государства отметил отвагу и самоотверженность, проявленные тоболяком во время исполнения воинского долга.
Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.
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