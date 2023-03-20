Родным погибшего на СВО тюменца вручили госнаграду. Фото

21 марта 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Житель Тобольска Данил Шестаков был посмертно награжден орденом Мужества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Матери погибшего на СВО жителя Тобольска (Тюменская область) Данила Шестакова вручили орден Мужества. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил мэр города Максим Афанасьев. «Торжественно передали орден Мужества Татьяне Михайловне Шестаковой, маме Данила Шестакова, который героически погиб в зоне СВО. Данил отправился в зону боевых действий в состав 38-й отдельной гвардейской бригады пулеметчиком», — написал Афанасьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что приказ о награждении орденом Мужества был подписан президентом России Владимиром Путиным 17 января. Глава государства отметил отвагу и самоотверженность, проявленные тоболяком во время исполнения воинского долга. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. Госнаграда была вручена матери погибшего тоболяка Татьяне Шестаковой Максим Афанасьев, соцсеть «ВКонтакте»

Матери погибшего на СВО жителя Тобольска (Тюменская область) Данила Шестакова вручили орден Мужества. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил мэр города Максим Афанасьев. «Торжественно передали орден Мужества Татьяне Михайловне Шестаковой, маме Данила Шестакова, который героически погиб в зоне СВО. Данил отправился в зону боевых действий в состав 38-й отдельной гвардейской бригады пулеметчиком», — написал Афанасьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что приказ о награждении орденом Мужества был подписан президентом России Владимиром Путиным 17 января. Глава государства отметил отвагу и самоотверженность, проявленные тоболяком во время исполнения воинского долга. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.