В Тюмени подешевели презервативы

21 марта 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

По словам провизоров, цена на презервативы в среднем уменьшилась на 15% Фото: Александр Елизаров © URA.RU В тюменских аптеках подешевели презервативы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько источников в фармацевтической сфере. По их словам, стоимость на интимный товар сократилась примерно на 15%. «Цена на многие марки [презервативов] уменьшилась в среднем на 15%. Vizit, Cotex, Durex — на них поставщики снизили стоимость», — рассказал провизор сети «Аптек от склада». Информацию о том, что цена на презервативы стала ниже, подтвердили и в аптеке «Эконом». Там рассказали, что поставщики регулярно утраивают акции и распродажи, поэтому презервативы всегда можно найти по заниженной стоимости. Ранее агентство писало о том, что из тюменских аптек исчезла «Виагра». Теперь покупателям предлагают ее российские аналоги, стоимость которых начинается от 75 рублей.

В тюменских аптеках подешевели презервативы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько источников в фармацевтической сфере. По их словам, стоимость на интимный товар сократилась примерно на 15%. «Цена на многие марки [презервативов] уменьшилась в среднем на 15%. Vizit, Cotex, Durex — на них поставщики снизили стоимость», — рассказал провизор сети «Аптек от склада». Информацию о том, что цена на презервативы стала ниже, подтвердили и в аптеке «Эконом». Там рассказали, что поставщики регулярно утраивают акции и распродажи, поэтому презервативы всегда можно найти по заниженной стоимости. Ранее агентство писало о том, что из тюменских аптек исчезла «Виагра». Теперь покупателям предлагают ее российские аналоги, стоимость которых начинается от 75 рублей.