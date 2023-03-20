20 марта 2023

В Тюмени подешевели презервативы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, любовь, презерватив, гондон, противозачаточное, проституция, предохранение
По словам провизоров, цена на презервативы в среднем уменьшилась на 15% Фото:

В тюменских аптеках подешевели презервативы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько источников в фармацевтической сфере. По их словам, стоимость на интимный товар сократилась примерно на 15%.

«Цена на многие марки [презервативов] уменьшилась в среднем на 15%. Vizit, Cotex, Durex — на них поставщики снизили стоимость», — рассказал провизор сети «Аптек от склада».

Информацию о том, что цена на презервативы стала ниже, подтвердили и в аптеке «Эконом». Там рассказали, что поставщики регулярно утраивают акции и распродажи, поэтому презервативы всегда можно найти по заниженной стоимости.

Ранее агентство писало о том, что из тюменских аптек исчезла «Виагра». Теперь покупателям предлагают ее российские аналоги, стоимость которых начинается от 75 рублей.

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В тюменских аптеках подешевели презервативы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько источников в фармацевтической сфере. По их словам, стоимость на интимный товар сократилась примерно на 15%. «Цена на многие марки [презервативов] уменьшилась в среднем на 15%. Vizit, Cotex, Durex — на них поставщики снизили стоимость», — рассказал провизор сети «Аптек от склада». Информацию о том, что цена на презервативы стала ниже, подтвердили и в аптеке «Эконом». Там рассказали, что поставщики регулярно утраивают акции и распродажи, поэтому презервативы всегда можно найти по заниженной стоимости. Ранее агентство писало о том, что из тюменских аптек исчезла «Виагра». Теперь покупателям предлагают ее российские аналоги, стоимость которых начинается от 75 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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