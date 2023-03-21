В Тюмени резко увеличился интерес к ипотечным кредитам

Количество сделок, заключенных на покупку жилья в марте 2023 года выросло на 14% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени интерес к ипотечным кредитам за первую половину марта увеличился на 14%, а Тюменская область вошла в топ-3 регионов России по количеству одобренных ипотечных сделок. Такие данные приводит журнал банка «ДОМ.РФ» со ссылкой на «Сбербанк».

«К середине марта 2023 года общий рост интереса к ипотечным продуктам в Тюмени составил 31% по сравнению с январем. 68% всех сделок в регионе заключается сейчас на вторичном рынке недвижимости. По показателям Тюмень отстает только от Москвы и Московской области», — говорится в аналитическом сообщении «ДОМ.РФ»

В национальном топе регионов Тюмень опередила Новосибирск, Санкт-Петербург и Краснодар. Тюменские риэлторы связывают всплеск интереса с продлением ипотеки с господдержкой, изменениями в семейной ипотеке и отмене околонулевых кредитов от застройщика. «Фактически, сейчас мы имеем максимально прозрачный за последние годы рынок жилья, свободный от завышения цен и прочих трюков застройщиков. Люди пользуются, потому что неизвестно, долго ли такая ситуация сохранится», — пояснили URA.RU в объединении риэлторов Тюменской области.

Эксперты отмечают, что, несмотря на все изменения, которые начали действовать в 2023 году, спрос на жилье в новостройках за последние месяцы не вырос. Ранее URA.RU рассказало, что санкции Центробанка заставили тюменских застройщиков изменить условия собственных программ кредитования.