В Тюмени резко увеличился интерес к ипотечным кредитам

В Тюмени интерес к ипотечным кредитам за первую половину марта увеличился на 14%, а Тюменская область вошла в топ-3 регионов России по количеству одобренных ипотечных сделок. Такие данные приводит журнал банка «ДОМ.РФ» со ссылкой на «Сбербанк».
«К середине марта 2023 года общий рост интереса к ипотечным продуктам в Тюмени составил 31% по сравнению с январем. 68% всех сделок в регионе заключается сейчас на вторичном рынке недвижимости. По показателям Тюмень отстает только от Москвы и Московской области», — говорится в аналитическом сообщении «ДОМ.РФ»
В национальном топе регионов Тюмень опередила Новосибирск, Санкт-Петербург и Краснодар. Тюменские риэлторы связывают всплеск интереса с продлением ипотеки с господдержкой, изменениями в семейной ипотеке и отмене околонулевых кредитов от застройщика. «Фактически, сейчас мы имеем максимально прозрачный за последние годы рынок жилья, свободный от завышения цен и прочих трюков застройщиков. Люди пользуются, потому что неизвестно, долго ли такая ситуация сохранится», — пояснили URA.RU в объединении риэлторов Тюменской области.
Эксперты отмечают, что, несмотря на все изменения, которые начали действовать в 2023 году, спрос на жилье в новостройках за последние месяцы не вырос. Ранее URA.RU рассказало, что санкции Центробанка заставили тюменских застройщиков изменить условия собственных программ кредитования.
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