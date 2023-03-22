Кадыров нашел способ отбить желание у Запада поставлять ВСУ боеприпасы с ураном

Кадыров пригрозил НАТО урановым заражением в Европе

23 марта 2023 в 00:36 Размер текста - 17 +

Использование уранового оружия грозит заражением всей Европы, считает Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нужно продемонстрировать Западу последствия уранового заражения на их же территориях, чтобы отбить у НАТО желание поставлять ВСУ боеприпасы с ядерным компонентом. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Считаю, что враждебные к России страны даже заикаться на букву „у“ не должны. Один раз продемонстрировать Западу на их же территориях последствия уранового заражения, и желание рассуждать на эту тему отпадет само собой», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале . По мнению главы Чечни, заявление Великобритании о поставках Украине уранового оружия лишь истерия со стороны западных стран. При этом Россия успешно справляется с любыми военными и экономическими ограничениями западного альянса, заключил Кадыров. Ранее URA.RU передавало заявление Великобритании о возможной передаче Украине танковых снарядов, оснащенные обедненным ураном. Президент России Владимир Путина предупредил Запад о незамедлительной реакции РФ если отправка состоится. При этом Министр иностранных дел России Сергей Лавров посчитал, что Великобритании не следует ждать «ничего хорошего» в случае исполнения своего заявления.

Нужно продемонстрировать Западу последствия уранового заражения на их же территориях, чтобы отбить у НАТО желание поставлять ВСУ боеприпасы с ядерным компонентом. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Считаю, что враждебные к России страны даже заикаться на букву „у“ не должны. Один раз продемонстрировать Западу на их же территориях последствия уранового заражения, и желание рассуждать на эту тему отпадет само собой», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По мнению главы Чечни, заявление Великобритании о поставках Украине уранового оружия лишь истерия со стороны западных стран. При этом Россия успешно справляется с любыми военными и экономическими ограничениями западного альянса, заключил Кадыров. Ранее URA.RU передавало заявление Великобритании о возможной передаче Украине танковых снарядов, оснащенные обедненным ураном. Президент России Владимир Путина предупредил Запад о незамедлительной реакции РФ если отправка состоится. При этом Министр иностранных дел России Сергей Лавров посчитал, что Великобритании не следует ждать «ничего хорошего» в случае исполнения своего заявления.