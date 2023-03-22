22 марта 2023

Кадыров нашел способ отбить желание у Запада поставлять ВСУ боеприпасы с ураном

Кадыров пригрозил НАТО урановым заражением в Европе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XIX съезд всероссийской политической партии
Использование уранового оружия грозит заражением всей Европы, считает Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нужно продемонстрировать Западу последствия уранового заражения на их же территориях, чтобы отбить у НАТО желание поставлять ВСУ боеприпасы с ядерным компонентом. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Считаю, что враждебные к России страны даже заикаться на букву „у“ не должны. Один раз продемонстрировать Западу на их же территориях последствия уранового заражения, и желание рассуждать на эту тему отпадет само собой», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

По мнению главы Чечни, заявление Великобритании о поставках Украине уранового оружия лишь истерия со стороны западных стран. При этом Россия успешно справляется с любыми военными и экономическими ограничениями западного альянса, заключил Кадыров.

Ранее URA.RU передавало заявление Великобритании о возможной передаче Украине танковых снарядов, оснащенные обедненным ураном. Президент России Владимир Путина предупредил Запад о незамедлительной реакции РФ если отправка состоится. При этом Министр иностранных дел России Сергей Лавров посчитал, что Великобритании не следует ждать «ничего хорошего» в случае исполнения своего заявления.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нужно продемонстрировать Западу последствия уранового заражения на их же территориях, чтобы отбить у НАТО желание поставлять ВСУ боеприпасы с ядерным компонентом. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Считаю, что враждебные к России страны даже заикаться на букву „у“ не должны. Один раз продемонстрировать Западу на их же территориях последствия уранового заражения, и желание рассуждать на эту тему отпадет само собой», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По мнению главы Чечни, заявление Великобритании о поставках Украине уранового оружия лишь истерия со стороны западных стран. При этом Россия успешно справляется с любыми военными и экономическими ограничениями западного альянса, заключил Кадыров. Ранее URA.RU передавало заявление Великобритании о возможной передаче Украине танковых снарядов, оснащенные обедненным ураном. Президент России Владимир Путина предупредил Запад о незамедлительной реакции РФ если отправка состоится. При этом Министр иностранных дел России Сергей Лавров посчитал, что Великобритании не следует ждать «ничего хорошего» в случае исполнения своего заявления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...