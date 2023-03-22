22 марта 2023
21 марта 2023

Нарушивших систему видеонаблюдения курганских заключенных наказали штрафом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, колония, тюрьма, следственный изолятор, смотритель, тюремная камера
Заключенные помешали надзирателям проводить проверку Фото:

Курганских заключенных, которые заклеили объективы камер видеонаблюдения бумагой, что привело в нерабочее состояние электронные средства надзора, оштрафовали. Инциденты произошли с разницей в девять дней в исправительной колонии №2, указано на сайте Кетовского райсуда. Материалы дел идентичны.

«Осужденный, находясь в камере ЕПКТ, <…> заклеил объектив камеры видеонаблюдения бумагой, тем самым воспрепятствовал исполнению оператором группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курганской области служебных обязанностей. <…> На неоднократные требования прекратить заключенный в категоричной форме отказался от выполнения требований сотрудников исправительного учреждения. Суд постановил назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей», — написано в документах.

О том, что в колонии №2 заключенный сломал видеокамеру и переговорное устройство, URA.RU писало в 2021 году. Тогда суд вынес решение взыскать деньги за ущерб с виновника инцидента.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Курганских заключенных, которые заклеили объективы камер видеонаблюдения бумагой, что привело в нерабочее состояние электронные средства надзора, оштрафовали. Инциденты произошли с разницей в девять дней в исправительной колонии №2, указано на сайте Кетовского райсуда. Материалы дел идентичны. «Осужденный, находясь в камере ЕПКТ, <…> заклеил объектив камеры видеонаблюдения бумагой, тем самым воспрепятствовал исполнению оператором группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курганской области служебных обязанностей. <…> На неоднократные требования прекратить заключенный в категоричной форме отказался от выполнения требований сотрудников исправительного учреждения. Суд постановил назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей», — написано в документах. О том, что в колонии №2 заключенный сломал видеокамеру и переговорное устройство, URA.RU писало в 2021 году. Тогда суд вынес решение взыскать деньги за ущерб с виновника инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...