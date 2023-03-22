В Тюмени подорожало элитное жилье

Прирост на квартиры бизнес-класса составил 2,2% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени за прошедший месяц выросли в цене квартиры бизнес-класса. Данные об этом приводят аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи». Речь идет о жилплощади в новостройках.

«Цена за февраль 2023 года на квартиры в домах бизнес-класса в среднем составила 172 139 руб/кв.м (+2,2%) по сравнению с январем 2023 года», — говорится в исследовании специалистов. Также существенно подросла недвижимость в сегменте комфорт-класса: там прирост за последний месяц составил 1,8%. Менее всего в цене изменились квартиры эконом-класса — их стоимость увеличилась на 0,5%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельная цена на квартиры в новостройках выросла на 16,1%. Сильнее всего повышение стоимости отразилось на трехкомнатных квартирах (+1,3%), менее подорожали однушки (+0,1%).

Ранее источник агентства сообщал, что в Тюмени резко упал интерес к жилью в новостройках. По данным собеседника URA.RU, спрос за последний месяц сократился на 12% среди покупателей квартир в новых домах.