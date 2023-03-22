22 марта 2023

В Тюмени подорожало элитное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Прогулка по городу, с админами паблика Архитектурные излишества. Тюмень, строительство, стройка
Прирост на квартиры бизнес-класса составил 2,2% Фото:

В Тюмени за прошедший месяц выросли в цене квартиры бизнес-класса. Данные об этом приводят аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи». Речь идет о жилплощади в новостройках.

«Цена за февраль 2023 года на квартиры в домах бизнес-класса в среднем составила 172 139 руб/кв.м (+2,2%) по сравнению с январем 2023 года», — говорится в исследовании специалистов. Также существенно подросла недвижимость в сегменте комфорт-класса: там прирост за последний месяц составил 1,8%. Менее всего в цене изменились квартиры эконом-класса — их стоимость увеличилась на 0,5%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельная цена на квартиры в новостройках выросла на 16,1%. Сильнее всего повышение стоимости отразилось на трехкомнатных квартирах (+1,3%), менее подорожали однушки (+0,1%).

Ранее источник агентства сообщал, что в Тюмени резко упал интерес к жилью в новостройках. По данным собеседника URA.RU, спрос за последний месяц сократился на 12% среди покупателей квартир в новых домах.

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В Тюмени за прошедший месяц выросли в цене квартиры бизнес-класса. Данные об этом приводят аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи». Речь идет о жилплощади в новостройках. «Цена за февраль 2023 года на квартиры в домах бизнес-класса в среднем составила 172 139 руб/кв.м (+2,2%) по сравнению с январем 2023 года», — говорится в исследовании специалистов. Также существенно подросла недвижимость в сегменте комфорт-класса: там прирост за последний месяц составил 1,8%. Менее всего в цене изменились квартиры эконом-класса — их стоимость увеличилась на 0,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельная цена на квартиры в новостройках выросла на 16,1%. Сильнее всего повышение стоимости отразилось на трехкомнатных квартирах (+1,3%), менее подорожали однушки (+0,1%). Ранее источник агентства сообщал, что в Тюмени резко упал интерес к жилью в новостройках. По данным собеседника URA.RU, спрос за последний месяц сократился на 12% среди покупателей квартир в новых домах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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