Тюменский суд наказал школу, в которой избили ребенка

Школа выплатит деньги ребенку, побитому во время учебы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменский районный суд взыскал компенсацию морального вреда со школы, в которой в драке пострадал ребенок. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области.

«В сентябре 2022 года в одной из школ Тюменского района на перемене между одноклассниками произошла драка, в ходе которой одному из мальчиков был нанесен удар в область лица. Медицинской организацией несовершеннолетнему поставлен диагноз: сотрясение головного мозга, гематомы лобной части, переносицы», — сообщает о происшествии ведомство.

Школа выплатит компенсацию морального вреда в пользу ребенка. Образовательное учреждение заплатит 40 тысяч рублей.

До этого педагогов сельской школы под Тюменью привлекли к административной ответственности за драку двух учениц в туалете. Зачинщицу драки поставили на учет, а ее мать наказали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.