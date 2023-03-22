22 марта 2023

Тюменский суд наказал школу, в которой избили ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы города. Курган, снег, драка, подростки, дети, школьники, уличная драка
Школа выплатит деньги ребенку, побитому во время учебы (архивное фото) Фото:

Тюменский районный суд взыскал компенсацию морального вреда со школы, в которой в драке пострадал ребенок. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области.

«В сентябре 2022 года в одной из школ Тюменского района на перемене между одноклассниками произошла драка, в ходе которой одному из мальчиков был нанесен удар в область лица. Медицинской организацией несовершеннолетнему поставлен диагноз: сотрясение головного мозга, гематомы лобной части, переносицы», — сообщает о происшествии ведомство.

Школа выплатит компенсацию морального вреда в пользу ребенка. Образовательное учреждение заплатит 40 тысяч рублей.

До этого педагогов сельской школы под Тюменью привлекли к административной ответственности за драку двух учениц в туалете. Зачинщицу драки поставили на учет, а ее мать наказали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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Тюменский районный суд взыскал компенсацию морального вреда со школы, в которой в драке пострадал ребенок. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области. «В сентябре 2022 года в одной из школ Тюменского района на перемене между одноклассниками произошла драка, в ходе которой одному из мальчиков был нанесен удар в область лица. Медицинской организацией несовершеннолетнему поставлен диагноз: сотрясение головного мозга, гематомы лобной части, переносицы», — сообщает о происшествии ведомство. Школа выплатит компенсацию морального вреда в пользу ребенка. Образовательное учреждение заплатит 40 тысяч рублей. До этого педагогов сельской школы под Тюменью привлекли к административной ответственности за драку двух учениц в туалете. Зачинщицу драки поставили на учет, а ее мать наказали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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