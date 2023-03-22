Ключевое тюменское предприятие испытывает кадровый голод

«Заводу Тюменьремдормаш» не хватает более двух десятков сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Завод Тюменьремдормаш» по ремонту и эксплуатации дорог остро нуждается в ключевых сотрудниках. Информация об этом размещена на сайте компании. Завод специализируется на изготовлении бордюров, перильных ограждений, дорожных знаков, металлических опор. Его директором является депутат Алексей Рагозин.

«Вакансии Акционерного общества „Завод Тюменьремдормаш“: оцинковщик горячим способом, слесарь механосборочных работ, стропальщик, начальник участка», — говорится на сайте завода. Всего более двух десятков вакансий. Заработную плату руководство завода для будущих сотрудников обещает от 39 тысяч рублей до 120 в зависимости от специальности.

«Завод Тюменьремдормаш» занимается производством и монтажом барьерных, перильных ограждений, металлических опор и дорожных знаков. «Дорожные барьерные ограждения являются обязательным элементом металлоконструкций автотрасс и автомагистралей, которые обеспечивают повышенную безопасность для участников дорожного движения. Производятся барьерные ограждения на специализированном заводе — АО «Завод Тюменьремдормаш», — говорится на сайте компании.

Агентство направило запрос на «Завод Тюменьремдормаш». Ответ на него ожидается.