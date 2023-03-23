Магаданская горно-добывающая компания готова платить тюменцам почти 250 тысяч рублей

Горно-добывающая компания «Берелех» приглашает на работу в Магаданскую область. Вакансия опубликована на площадке SuperJob. За подземные горные работы тюменцам готовы заплатить почти 250 тысяч рублей.
«Вакансия: главный инженер, подземные горные работы в Магаданской области. Требования: опыт работы по проектирования от трех лет и на подземных рудниках. Зарплата — 247 тысяч рублей в месяц», — сообщает работодатель.
В вакансии отмечается, что от сотрудника также требуется наличие высшего образования по специальности горный инженер и умение работать в программных комплексах. Организация готова оплатить работникам проезд, проживание в общежитии и трехразовое питание.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут инженеров на зарплату в 78 тысяч рублей. Сотрудникам компании гарантируют бронь от мобилизации.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.