23 марта 2023
22 марта 2023

Магаданская горно-добывающая компания готова платить тюменцам почти 250 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Михеевский ГОК. 03.07.2014, карьер, михеевский гок, горнодобывающая техника
За подземные горные работы тюменцам готовы заплатить почти 250 тысяч рублей Фото:

Горно-добывающая компания «Берелех» приглашает на работу в Магаданскую область. Вакансия опубликована на площадке SuperJob. За подземные горные работы тюменцам готовы заплатить почти 250 тысяч рублей.

«Вакансия: главный инженер, подземные горные работы в Магаданской области. Требования: опыт работы по проектирования от трех лет и на подземных рудниках. Зарплата — 247 тысяч рублей в месяц», — сообщает работодатель.

В вакансии отмечается, что от сотрудника также требуется наличие высшего образования по специальности горный инженер и умение работать в программных комплексах. Организация готова оплатить работникам проезд, проживание в общежитии и трехразовое питание.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут инженеров на зарплату в 78 тысяч рублей. Сотрудникам компании гарантируют бронь от мобилизации.

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Горно-добывающая компания «Берелех» приглашает на работу в Магаданскую область. Вакансия опубликована на площадке SuperJob. За подземные горные работы тюменцам готовы заплатить почти 250 тысяч рублей. «Вакансия: главный инженер, подземные горные работы в Магаданской области. Требования: опыт работы по проектирования от трех лет и на подземных рудниках. Зарплата — 247 тысяч рублей в месяц», — сообщает работодатель. В вакансии отмечается, что от сотрудника также требуется наличие высшего образования по специальности горный инженер и умение работать в программных комплексах. Организация готова оплатить работникам проезд, проживание в общежитии и трехразовое питание. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут инженеров на зарплату в 78 тысяч рублей. Сотрудникам компании гарантируют бронь от мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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