Тюменцам предлагают заработать 78 тысяч рублей и получить отсрочку от мобилизации

22 марта 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

Рассмотрят кандидатов с опытом работы и высшим образованием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Тюмени компания «Транснефть — Сибирь» ищет инженеров, которым гарантирует предоставить отсрочку от частичной мобилизации. Также сотруднику готовы платить 78 тысяч рублей. Вакансия опубликована на портале «Работа России». «Вакансия: инженер первой категории. Обязанности: составление графиков производства продукции, отгрузка материалов и деталей, обрабатываемых силами подрядных организаций. Полная занятость, предоставляется отсрочка от мобилизации. Зарплата до 78 700 рублей», — указано в вакансии. Отмечается, что рассмотрят кандидатов с опытом работы от трех лет и высшим образованием по специальности «Машиностроение». Также от будущего сотрудника требуют стрессоустойчивости и работы в режиме многозадачности. Организация, в свою очередь, предоставит обучение, проезд, спецодежду и средства индивидуальной защиты. Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября. Для поддержания экономики от нее освободили 830 тысяч граждан. Ранее URA.RU, что жителей Тюмени приглашают на работу в ХМАО и предлагают получить отсрочку от мобилизации.

В Тюмени компания «Транснефть — Сибирь» ищет инженеров, которым гарантирует предоставить отсрочку от частичной мобилизации. Также сотруднику готовы платить 78 тысяч рублей. Вакансия опубликована на портале «Работа России». «Вакансия: инженер первой категории. Обязанности: составление графиков производства продукции, отгрузка материалов и деталей, обрабатываемых силами подрядных организаций. Полная занятость, предоставляется отсрочка от мобилизации. Зарплата до 78 700 рублей», — указано в вакансии. Отмечается, что рассмотрят кандидатов с опытом работы от трех лет и высшим образованием по специальности «Машиностроение». Также от будущего сотрудника требуют стрессоустойчивости и работы в режиме многозадачности. Организация, в свою очередь, предоставит обучение, проезд, спецодежду и средства индивидуальной защиты. Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября. Для поддержания экономики от нее освободили 830 тысяч граждан. Ранее URA.RU, что жителей Тюмени приглашают на работу в ХМАО и предлагают получить отсрочку от мобилизации.