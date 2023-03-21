21 марта 2023
20 марта 2023

Тюменцам предлагают заработать 78 тысяч рублей и получить отсрочку от мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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«Уральский завод специального арматуростроения». Челябинск, станок, промышленность, токарь, инженер, завод, импортозамещение, предприятие, рабочий, производство, индустрия
Рассмотрят кандидатов с опытом работы и высшим образованием Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Тюмени компания «Транснефть — Сибирь» ищет инженеров, которым гарантирует предоставить отсрочку от частичной мобилизации. Также сотруднику готовы платить 78 тысяч рублей. Вакансия опубликована на портале «Работа России».

«Вакансия: инженер первой категории. Обязанности: составление графиков производства продукции, отгрузка материалов и деталей, обрабатываемых силами подрядных организаций. Полная занятость, предоставляется отсрочка от мобилизации. Зарплата до 78 700 рублей», — указано в вакансии.

Отмечается, что рассмотрят кандидатов с опытом работы от трех лет и высшим образованием по специальности «Машиностроение». Также от будущего сотрудника требуют стрессоустойчивости и работы в режиме многозадачности. Организация, в свою очередь, предоставит обучение, проезд, спецодежду и средства индивидуальной защиты.

Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября. Для поддержания экономики от нее освободили 830 тысяч граждан. Ранее URA.RU, что жителей Тюмени приглашают на работу в ХМАО и предлагают получить отсрочку от мобилизации.

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В Тюмени компания «Транснефть — Сибирь» ищет инженеров, которым гарантирует предоставить отсрочку от частичной мобилизации. Также сотруднику готовы платить 78 тысяч рублей. Вакансия опубликована на портале «Работа России». «Вакансия: инженер первой категории. Обязанности: составление графиков производства продукции, отгрузка материалов и деталей, обрабатываемых силами подрядных организаций. Полная занятость, предоставляется отсрочка от мобилизации. Зарплата до 78 700 рублей», — указано в вакансии. Отмечается, что рассмотрят кандидатов с опытом работы от трех лет и высшим образованием по специальности «Машиностроение». Также от будущего сотрудника требуют стрессоустойчивости и работы в режиме многозадачности. Организация, в свою очередь, предоставит обучение, проезд, спецодежду и средства индивидуальной защиты. Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября. Для поддержания экономики от нее освободили 830 тысяч граждан. Ранее URA.RU, что жителей Тюмени приглашают на работу в ХМАО и предлагают получить отсрочку от мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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