Тюменские производители массово вывозят местный лес в Китай

Основная статья экспорта из Тюмени в Китай — березовая фанера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские производители лесоматериалов увеличили экспорт в Китай до 1000 кубометров с начала 2023 года. Эту цифру называют рекордной, рассказал URA.RU источник в местной деревообрабатывающей промышленности.

«Нам удалось много новых партнеров найти в Китае, благодаря тому, что мы в принципе сейчас стали больше смотреть в сторону экспорта, а не внутрироссийской торговли. Это выгодно, это перспективно, и китайские потребители нашим качеством остаются довольны», — пояснил URA.RU источник.

По данным тюменской фитосанитарной лаборатории Россельхознадзора, единственный отправленный в Китай вид продукции — это березовая фанера. Перед отправкой ее исследовали на карантинных вредителей, производителям выдали все необходимые документы.

Ранее URA.RU рассказало, что интересы Тюмени на востоке затрагивают не только Китай. Среди новых партнеров — Объединенные Арабские Эмираты и Египет