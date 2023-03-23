23 марта 2023

Тюменские производители массово вывозят местный лес в Китай

© Служба новостей «URA.RU»
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Гремячинск и его окрестности. Пермский край, фанера, гремячинский деревообрабатывающий комбинат
Основная статья экспорта из Тюмени в Китай — березовая фанера Фото:

Тюменские производители лесоматериалов увеличили экспорт в Китай до 1000 кубометров с начала 2023 года. Эту цифру называют рекордной, рассказал URA.RU источник в местной деревообрабатывающей промышленности.

«Нам удалось много новых партнеров найти в Китае, благодаря тому, что мы в принципе сейчас стали больше смотреть в сторону экспорта, а не внутрироссийской торговли. Это выгодно, это перспективно, и китайские потребители нашим качеством остаются довольны», — пояснил URA.RU источник.

По данным тюменской фитосанитарной лаборатории Россельхознадзора, единственный отправленный в Китай вид продукции — это березовая фанера. Перед отправкой ее исследовали на карантинных вредителей, производителям выдали все необходимые документы.

Ранее URA.RU рассказало, что интересы Тюмени на востоке затрагивают не только Китай. Среди новых партнеров — Объединенные Арабские Эмираты и Египет

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Тюменские производители лесоматериалов увеличили экспорт в Китай до 1000 кубометров с начала 2023 года. Эту цифру называют рекордной, рассказал URA.RU источник в местной деревообрабатывающей промышленности. «Нам удалось много новых партнеров найти в Китае, благодаря тому, что мы в принципе сейчас стали больше смотреть в сторону экспорта, а не внутрироссийской торговли. Это выгодно, это перспективно, и китайские потребители нашим качеством остаются довольны», — пояснил URA.RU источник. По данным тюменской фитосанитарной лаборатории Россельхознадзора, единственный отправленный в Китай вид продукции — это березовая фанера. Перед отправкой ее исследовали на карантинных вредителей, производителям выдали все необходимые документы. Ранее URA.RU рассказало, что интересы Тюмени на востоке затрагивают не только Китай. Среди новых партнеров — Объединенные Арабские Эмираты и Египет
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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