В Тюмени резко подскочили цены на овощи и мясо

Стоимость килограмма говядины в Тюмени выросла до 650 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В тюменских магазинах и супермаркетах выросли цены на овощи и говядину. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию.

«Недавно ходила на рынок „Ватутинский“. Говядина там выставлена по цене 650 рублей за килограмм. И это не какая-то вырезка, а обычный кусок мяса. Взяла пару килограммов. Отдала полторы тысячи рублей. Это просто ужас», — рассказала агентству жительница Тюмени.

Другой тюменец сообщил о том, что в магазинах также подорожали овощи. «Помидоры и огурцы, если сравнивать с ценами прошлого года, подорожали примерно на 50—60 рублей за килограмм. Конечно, все зависит от сорта. Но в любом случае, овощи заметно выросли в цене», — сообщил тюменец в беседе с URA.RU.

В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области за три месяца резко подорожали овощи и фрукты. По данным Росстата, за три месяца рост цен составил 20%.