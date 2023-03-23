23 марта 2023

В Тюмени резко подскочили цены на овощи и мясо

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная агропромышленная выставка «АГРО-2019». Продукты питания. Челябинск, продукты, говядина, еда, мясо, потребительская корзина
Стоимость килограмма говядины в Тюмени выросла до 650 рублей Фото:

В тюменских магазинах и супермаркетах выросли цены на овощи и говядину. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию.

«Недавно ходила на рынок „Ватутинский“. Говядина там выставлена по цене 650 рублей за килограмм. И это не какая-то вырезка, а обычный кусок мяса. Взяла пару килограммов. Отдала полторы тысячи рублей. Это просто ужас», — рассказала агентству жительница Тюмени.

Другой тюменец сообщил о том, что в магазинах также подорожали овощи. «Помидоры и огурцы, если сравнивать с ценами прошлого года, подорожали примерно на 50—60 рублей за килограмм. Конечно, все зависит от сорта. Но в любом случае, овощи заметно выросли в цене», — сообщил тюменец в беседе с URA.RU.

В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области за три месяца резко подорожали овощи и фрукты. По данным Росстата, за три месяца рост цен составил 20%.

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В тюменских магазинах и супермаркетах выросли цены на овощи и говядину. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. «Недавно ходила на рынок „Ватутинский“. Говядина там выставлена по цене 650 рублей за килограмм. И это не какая-то вырезка, а обычный кусок мяса. Взяла пару килограммов. Отдала полторы тысячи рублей. Это просто ужас», — рассказала агентству жительница Тюмени. Другой тюменец сообщил о том, что в магазинах также подорожали овощи. «Помидоры и огурцы, если сравнивать с ценами прошлого года, подорожали примерно на 50—60 рублей за килограмм. Конечно, все зависит от сорта. Но в любом случае, овощи заметно выросли в цене», — сообщил тюменец в беседе с URA.RU. В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области за три месяца резко подорожали овощи и фрукты. По данным Росстата, за три месяца рост цен составил 20%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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