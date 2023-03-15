В Тюменской области резко взлетели цены на овощи и фрукты

В Тюменской области за три месяца резко поднялись цены на овощи и фрукты. Стоимость в феврале 2023 года подскочила почти на 20% относительно декабря 2022 года, о чем сообщили в Тюменьстате. Также там перечислили и другие продукты, которые стали дороже.
«Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2022 года более всего подорожали плодоовощная продукция (на 19,5%), рыба и морепродукты (на 2,5%), масло сливочное (на 2,3%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 1,6%)» — указано в документах, опубликованных ведомством. Там также обозначено, что хоть мясо и птица подешевели на 1,9%, изделия и продукты из них подорожали на 3,8%.
Ранее URA.RU сообщало, что тюменцам придется тратить больше денег на яблоки, но сэкономить их получится на подешевевших апельсинах. Данные об изменениях цен на популярные фрукты предоставило управление госстатистики по региону.
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