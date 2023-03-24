Некоторые улицы Кургана превратились в озера
В Кургане теплая погода благоволит прогулкам — в горсаду бабушки танцуют под веселые мелодии, дети достали самокаты и быстро ездят по оттаявшему от льда асфальту. Погода при этом по-прежнему переменчивая, что и запечатлела фотограф URA.RU Екатерина Сычкова.
В первые же дни таяния снега с асфальта и тротуаров школьники вышли на улицу и открывают сезон самокатов и велосипедов. Покинули свои обители и любители скандинавской ходьбы. А в парках и на набережных значительно увеличилось количество прогуливающихся курганцев. Мы подготовили подборку фотографий того, как курганцы встречают приход весны. Спойлер: не все так плохо.
Курганские дети радуются весне
Курганцы радуются первым теплым лучам
Вид из окна на храм Александра Невского
Курганские подростки открыли сезон самокатов
Курганские пенсионеры проводят время в горсаду
Весеннее солнце радует курганцев до самого вечера
Мартовская погода в Кургане переменчивая
Жители города прогуливаются по Набережной Тобола
На улицы вышли любители скандинавской ходьбы
Коммунальные службы очищают водопроводные стоки от ледяных глыб
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