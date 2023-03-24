24 марта 2023
23 марта 2023

Весна в Кургане: танцующие бабушки и быстрые самокатеры. Фоторепортаж

Весна в Кургане: танцующие бабушки и быстрые самокатеры. Фоторепортаж
© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж. Весна в городе. Курган
Некоторые улицы Кургана превратились в озера Фото:

В Кургане теплая погода благоволит прогулкам — в горсаду бабушки танцуют под веселые мелодии, дети достали самокаты и быстро ездят по оттаявшему от льда асфальту. Погода при этом по-прежнему переменчивая, что и запечатлела фотограф URA.RU Екатерина Сычкова.

В первые же дни таяния снега с асфальта и тротуаров школьники вышли на улицу и открывают сезон самокатов и велосипедов. Покинули свои обители и любители скандинавской ходьбы. А в парках и на набережных значительно увеличилось количество прогуливающихся курганцев. Мы подготовили подборку фотографий того, как курганцы встречают приход весны. Спойлер: не все так плохо.

Фоторепортаж. Весна в городе. Курган
Курганские дети радуются весне
Фото:
Фоторепортаж. Весна в городе. Курган
Курганцы радуются первым теплым лучам
Фото:
Фоторепортаж. Весна в городе. Курган
Вид из окна на храм Александра Невского
Фото:
Фоторепортаж. Весна в городе. Курган
Курганские подростки открыли сезон самокатов
Фото:
Фоторепортаж. Весна в городе. Курган
Курганские пенсионеры проводят время в горсаду
Фото:
Фоторепортаж. Весна в городе. Курган
Весеннее солнце радует курганцев до самого вечера
Фото:
Фоторепортаж. Весна в городе. Курган
Мартовская погода в Кургане переменчивая
Фото:
Фоторепортаж. Весна в городе. Курган
Жители города прогуливаются по Набережной Тобола
Фото:
Фоторепортаж. Весна в городе. Курган
На улицы вышли любители скандинавской ходьбы
Фото:
Фоторепортаж. Весна в городе. Курган
Коммунальные службы очищают водопроводные стоки от ледяных глыб
Фото:

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В Кургане теплая погода благоволит прогулкам — в горсаду бабушки танцуют под веселые мелодии, дети достали самокаты и быстро ездят по оттаявшему от льда асфальту. Погода при этом по-прежнему переменчивая, что и запечатлела фотограф URA.RU Екатерина Сычкова. В первые же дни таяния снега с асфальта и тротуаров школьники вышли на улицу и открывают сезон самокатов и велосипедов. Покинули свои обители и любители скандинавской ходьбы. А в парках и на набережных значительно увеличилось количество прогуливающихся курганцев. Мы подготовили подборку фотографий того, как курганцы встречают приход весны. Спойлер: не все так плохо.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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