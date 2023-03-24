Весна в Кургане: танцующие бабушки и быстрые самокатеры. Фоторепортаж

Весна в Кургане: танцующие бабушки и быстрые самокатеры. Фоторепортаж

25 марта 2023 в 09:10 Размер текста - 17 +

Некоторые улицы Кургана превратились в озера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане теплая погода благоволит прогулкам — в горсаду бабушки танцуют под веселые мелодии, дети достали самокаты и быстро ездят по оттаявшему от льда асфальту. Погода при этом по-прежнему переменчивая, что и запечатлела фотограф URA.RU Екатерина Сычкова. В первые же дни таяния снега с асфальта и тротуаров школьники вышли на улицу и открывают сезон самокатов и велосипедов. Покинули свои обители и любители скандинавской ходьбы. А в парках и на набережных значительно увеличилось количество прогуливающихся курганцев. Мы подготовили подборку фотографий того, как курганцы встречают приход весны. Спойлер: не все так плохо. Курганские дети радуются весне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы радуются первым теплым лучам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вид из окна на храм Александра Невского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские подростки открыли сезон самокатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские пенсионеры проводят время в горсаду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Весеннее солнце радует курганцев до самого вечера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мартовская погода в Кургане переменчивая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители города прогуливаются по Набережной Тобола Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На улицы вышли любители скандинавской ходьбы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Коммунальные службы очищают водопроводные стоки от ледяных глыб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане теплая погода благоволит прогулкам — в горсаду бабушки танцуют под веселые мелодии, дети достали самокаты и быстро ездят по оттаявшему от льда асфальту. Погода при этом по-прежнему переменчивая, что и запечатлела фотограф URA.RU Екатерина Сычкова. В первые же дни таяния снега с асфальта и тротуаров школьники вышли на улицу и открывают сезон самокатов и велосипедов. Покинули свои обители и любители скандинавской ходьбы. А в парках и на набережных значительно увеличилось количество прогуливающихся курганцев. Мы подготовили подборку фотографий того, как курганцы встречают приход весны. Спойлер: не все так плохо.