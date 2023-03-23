Жительница Курганской области не знает, кто является отцом ее ребенка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница рабочего поселка Лебяжье (Курганская область) ищет отца своего ребенка с помощью передачи, которая выходит на телеканале «Россия 1». Об этом сообщается в выпуске «ДНК для всей деревни» ток-шоу «Прямой эфир».

«В селе Лебяжье кипят нешуточные страсти. 30-летняя жительница поселка не знает, от кого родила своего ребенка. Претендентов на роль отца аж четыре», — указано в описании к выпуску эфира ток-шоу.

Женщина сообщила, что на тот момент, как начала отношения с другими двумя мужчинами, была замужем за жителем Лебяжье Андреем. Через время жительница поселка забеременела, но сама так и не знала, кто отец ее ребенка. Муж бросил Александру из-за подозрения в измене и заявил, что сын не его. У женщины также были напряженные отношения со своей свекровью. Дошло до того, что после известия об измене, мама и сестра начали оскорблять ребенка Александры.

Отцом ребенка стал мужчина, с которым жительница Курганской области изменила своему мужу. После объявления результатов ДНК-теста мужчина покинул студию, не желая признавать сына своим ребенком. Его мать также не хочет признавать внука.

URA.RU писало ранее, что жительницы Курганской области подрались в эфире «Первого канала». Выпуск ток-шоу был посвящен истории издевательства над ребенком в одном из детских домов региона.