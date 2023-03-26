Список от «Новых людей» в гордуму Тюмени возглавит секретарь реготделения

27 марта 2023 в 09:34 Размер текста - 17 +

Секретарь реготделения «Новых людей» займет первую строчку списка в гордуму Фото: Сергей Русанов © URA.RU Список от «Новых людей» в гордуму Тюмени возглавит секретарь регионального отделения Владислав Осатюк. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие в тюменскому отделению партии. «На первом месте списка будет Осатюк. На второе, потенциально проходное, претендуют несколько ресурсных кандидатов», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос в тюменское реготделение партии. Там информацию подтвердили. Ранее URA.RU сообщало о том, что «Новых людей» начали встраивать в тюменскую политику. На торгах в мэрии Тюмени были озвучены условия, на которых партия войдет в Тюменскую гордуму.

Список от «Новых людей» в гордуму Тюмени возглавит секретарь регионального отделения Владислав Осатюк. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие в тюменскому отделению партии. «На первом месте списка будет Осатюк. На второе, потенциально проходное, претендуют несколько ресурсных кандидатов», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос в тюменское реготделение партии. Там информацию подтвердили. Ранее URA.RU сообщало о том, что «Новых людей» начали встраивать в тюменскую политику. На торгах в мэрии Тюмени были озвучены условия, на которых партия войдет в Тюменскую гордуму.