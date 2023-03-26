26 марта 2023
25 марта 2023
24 марта 2023

Список от «Новых людей» в гордуму Тюмени возглавит секретарь реготделения

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, депутат, чиновник, дума, закон, решение, заксобрание, постановление
Секретарь реготделения «Новых людей» займет первую строчку списка в гордуму Фото:

Список от «Новых людей» в гордуму Тюмени возглавит секретарь регионального отделения Владислав Осатюк. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие в тюменскому отделению партии.

«На первом месте списка будет Осатюк. На второе, потенциально проходное, претендуют несколько ресурсных кандидатов», — поделился собеседник агентства.

Агентство направило запрос в тюменское реготделение партии. Там информацию подтвердили.

Ранее URA.RU сообщало о том, что «Новых людей» начали встраивать в тюменскую политику. На торгах в мэрии Тюмени были озвучены условия, на которых партия войдет в Тюменскую гордуму.

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Список от «Новых людей» в гордуму Тюмени возглавит секретарь регионального отделения Владислав Осатюк. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие в тюменскому отделению партии. «На первом месте списка будет Осатюк. На второе, потенциально проходное, претендуют несколько ресурсных кандидатов», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос в тюменское реготделение партии. Там информацию подтвердили. Ранее URA.RU сообщало о том, что «Новых людей» начали встраивать в тюменскую политику. На торгах в мэрии Тюмени были озвучены условия, на которых партия войдет в Тюменскую гордуму.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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