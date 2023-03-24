Курганский депутат ГД считает культуру фундаментом для единства народа

25 марта 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Александр Ильтяков поздравил работников культуры с праздником Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков назвал культуру прочным фундаментом, на котором держится единство народа. Культура обеспечивает надежную связь между поколениями, пишет он в своем telegram-канале. «Культура — это душа народа. Прочный фундамент, на котором держится единство нашего народа. Культура сохраняет духовность нации, обеспечивает связь между поколениями и прививает любовь к родине», — пишет Ильтяков. Также депутат поздравил работников культуры с профессиональным праздником. «Уверен, что ваше творчество будет направлено на приумножение культурных традиций России, возрождение таких ценностей, как патриотизм, справедливость, дружба и любовь», — отмечает Ильтяков.

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков назвал культуру прочным фундаментом, на котором держится единство народа. Культура обеспечивает надежную связь между поколениями, пишет он в своем telegram-канале. «Культура — это душа народа. Прочный фундамент, на котором держится единство нашего народа. Культура сохраняет духовность нации, обеспечивает связь между поколениями и прививает любовь к родине», — пишет Ильтяков. Также депутат поздравил работников культуры с профессиональным праздником. «Уверен, что ваше творчество будет направлено на приумножение культурных традиций России, возрождение таких ценностей, как патриотизм, справедливость, дружба и любовь», — отмечает Ильтяков.