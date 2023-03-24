Курганский депутат ГД считает культуру фундаментом для единства народа

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков назвал культуру прочным фундаментом, на котором держится единство народа. Культура обеспечивает надежную связь между поколениями, пишет он в своем telegram-канале.
«Культура — это душа народа. Прочный фундамент, на котором держится единство нашего народа. Культура сохраняет духовность нации, обеспечивает связь между поколениями и прививает любовь к родине», — пишет Ильтяков.
Также депутат поздравил работников культуры с профессиональным праздником. «Уверен, что ваше творчество будет направлено на приумножение культурных традиций России, возрождение таких ценностей, как патриотизм, справедливость, дружба и любовь», — отмечает Ильтяков.
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