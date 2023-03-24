24 марта 2023
23 марта 2023

Курганский депутат ГД считает культуру фундаментом для единства народа

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Заседание ЕР. Курган , ильтяков александр
Александр Ильтяков поздравил работников культуры с праздником Фото:

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков назвал культуру прочным фундаментом, на котором держится единство народа. Культура обеспечивает надежную связь между поколениями, пишет он в своем telegram-канале.

«Культура — это душа народа. Прочный фундамент, на котором держится единство нашего народа. Культура сохраняет духовность нации, обеспечивает связь между поколениями и прививает любовь к родине», — пишет Ильтяков.

Также депутат поздравил работников культуры с профессиональным праздником. «Уверен, что ваше творчество будет направлено на приумножение культурных традиций России, возрождение таких ценностей, как патриотизм, справедливость, дружба и любовь», — отмечает Ильтяков.

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Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков назвал культуру прочным фундаментом, на котором держится единство народа. Культура обеспечивает надежную связь между поколениями, пишет он в своем telegram-канале. «Культура — это душа народа. Прочный фундамент, на котором держится единство нашего народа. Культура сохраняет духовность нации, обеспечивает связь между поколениями и прививает любовь к родине», — пишет Ильтяков. Также депутат поздравил работников культуры с профессиональным праздником. «Уверен, что ваше творчество будет направлено на приумножение культурных традиций России, возрождение таких ценностей, как патриотизм, справедливость, дружба и любовь», — отмечает Ильтяков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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