Бойцы благодарят за посылки и письма Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участники специальной военной операции (СВО) поблагодарили жителей Куртамышского муниципального округа за помощь. Их благодарность передает руководитель аппарата куртамышской администрации Галина Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«От имени наших мобилизованных земляков передаю привет и благодарность всем жителям Куртамышского округа. Все, что мы отправляем, они получают, читают письма наших ребятишек. Мы живем спокойной и размеренной жизнью благодаря ребятам, которые не струсили, а встали на защиту родины», — пишет Булатова.

Ранее URA.RU писало, что военнослужащий из Шадринска (Курганская область) поблагодарил земляков за поддержку на фронте. Курганцу и еще двум бойцам волонтеры передали одежду и еду.