24 марта 2023

Участники СВО поблагодарили жителей курганского округа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полигон ТВВИКУ. Тюмень, караул, автомат, калашников, армия, военные, солдаты, ак, военнослужащие, служба в армии, мобилизация, мобилизованные, сво, специальная военная операция
Бойцы благодарят за посылки и письма Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участники специальной военной операции (СВО) поблагодарили жителей Куртамышского муниципального округа за помощь. Их благодарность передает руководитель аппарата куртамышской администрации Галина Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«От имени наших мобилизованных земляков передаю привет и благодарность всем жителям Куртамышского округа. Все, что мы отправляем, они получают, читают письма наших ребятишек. Мы живем спокойной и размеренной жизнью благодаря ребятам, которые не струсили, а встали на защиту родины», — пишет Булатова.

Ранее URA.RU писало, что военнослужащий из Шадринска (Курганская область) поблагодарил земляков за поддержку на фронте. Курганцу и еще двум бойцам волонтеры передали одежду и еду.

Курганцы поблагодарили земляков за помощь

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участники специальной военной операции (СВО) поблагодарили жителей Куртамышского муниципального округа за помощь. Их благодарность передает руководитель аппарата куртамышской администрации Галина Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «От имени наших мобилизованных земляков передаю привет и благодарность всем жителям Куртамышского округа. Все, что мы отправляем, они получают, читают письма наших ребятишек. Мы живем спокойной и размеренной жизнью благодаря ребятам, которые не струсили, а встали на защиту родины», — пишет Булатова. Ранее URA.RU писало, что военнослужащий из Шадринска (Курганская область) поблагодарил земляков за поддержку на фронте. Курганцу и еще двум бойцам волонтеры передали одежду и еду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...