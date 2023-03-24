Участники специальной военной операции (СВО) поблагодарили жителей Куртамышского муниципального округа за помощь. Их благодарность передает руководитель аппарата куртамышской администрации Галина Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«От имени наших мобилизованных земляков передаю привет и благодарность всем жителям Куртамышского округа. Все, что мы отправляем, они получают, читают письма наших ребятишек. Мы живем спокойной и размеренной жизнью благодаря ребятам, которые не струсили, а встали на защиту родины», — пишет Булатова.
Ранее URA.RU писало, что военнослужащий из Шадринска (Курганская область) поблагодарил земляков за поддержку на фронте. Курганцу и еще двум бойцам волонтеры передали одежду и еду.
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