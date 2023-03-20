Курганский военный из зоны СВО обратился к землякам. Видео

21 марта 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Курганский боец поблагодарил земляков за посылки в зону СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из города Шадринска (Курганская область), участвующий в зоне спецоперации на Украине, поблагодарил земляков за поддержку на фронте. Видеообращение бойца опубликовано в telegram-канале волонтерского движения «Ресторанчик «Для наших». «Выражаем особую благодарность. Спасибо, что помните о нас, заботитесь. Передаю привет Курганской области, откуда приходят посылки», — сказал боец на видео. Курганцу и еще двум бойцам из Челябинской области волонтеры передали одежду и еду. Ранее URA.RU писало, что курганские военные обратились к землякам за помощью. Бойцы попросили прислать им автомобиль УАЗ, квадрокоптеры и тепловизоры. Также сообщалось, что участники путинского движения из Кургана отправили отремонтированную технику в зону СВО. Спецоперация ВС РФ на территории Украины была объявлена 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главными целями являются защита мирного населения Донбасса от киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Военнослужащий из города Шадринска (Курганская область), участвующий в зоне спецоперации на Украине, поблагодарил земляков за поддержку на фронте. Видеообращение бойца опубликовано в telegram-канале волонтерского движения «Ресторанчик «Для наших». «Выражаем особую благодарность. Спасибо, что помните о нас, заботитесь. Передаю привет Курганской области, откуда приходят посылки», — сказал боец на видео. Курганцу и еще двум бойцам из Челябинской области волонтеры передали одежду и еду. Ранее URA.RU писало, что курганские военные обратились к землякам за помощью. Бойцы попросили прислать им автомобиль УАЗ, квадрокоптеры и тепловизоры. Также сообщалось, что участники путинского движения из Кургана отправили отремонтированную технику в зону СВО. Спецоперация ВС РФ на территории Украины была объявлена 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главными целями являются защита мирного населения Донбасса от киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.