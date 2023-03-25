Трамп предположил содержание беседы Путина и Си Цзиньпина

Трамп: Путин и Си Цзиньпин обсуждали в Москве мировой порядок на следующий век

26 марта 2023 в 05:56 Размер текста - 17 +

Путин и Си обсуждали мироустройство на следующие сто лет, считает Трамп Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время деловой встречи в Москве обсуждали мироустройство на следующие сто лет. Такое предположение о содержании приватной беседы двух лидеров сделал экс-президент США Дональд Трамп. «Вы видели, председатель Си — умный, и президент Путин — умный. Очень умные люди стояли и обсуждали мировой порядок на следующие сто лет», — сказал Трамп на митинге своих сторонников в штате Техас, трансляция которого опубликована на youtube-канале CNN-News18 . В своем выступлении он также отметил, что на сегодняшний день Китай и Россия едины. Встреча председателя КНР и президента РФ состоялась в Москве 20 марта. В ходе трехдневных переговоров лидеры двух стран подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Кроме того, Си предоставил на рассмотрение план мирного урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что решение этого вопроса возможно лишь дипломатическим путем. Путин отметил, что российская сторона уважает план Китая. Альянс Китая и России вызвал настороженность со стороны Запада. Журналисты американской газеты The Washington Post заявили, что США и их союзникам следует подготовиться к ответным действиям на растущий союз России и Китая.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время деловой встречи в Москве обсуждали мироустройство на следующие сто лет. Такое предположение о содержании приватной беседы двух лидеров сделал экс-президент США Дональд Трамп. «Вы видели, председатель Си — умный, и президент Путин — умный. Очень умные люди стояли и обсуждали мировой порядок на следующие сто лет», — сказал Трамп на митинге своих сторонников в штате Техас, трансляция которого опубликована на youtube-канале CNN-News18. В своем выступлении он также отметил, что на сегодняшний день Китай и Россия едины. Встреча председателя КНР и президента РФ состоялась в Москве 20 марта. В ходе трехдневных переговоров лидеры двух стран подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Кроме того, Си предоставил на рассмотрение план мирного урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что решение этого вопроса возможно лишь дипломатическим путем. Путин отметил, что российская сторона уважает план Китая. Альянс Китая и России вызвал настороженность со стороны Запада. Журналисты американской газеты The Washington Post заявили, что США и их союзникам следует подготовиться к ответным действиям на растущий союз России и Китая.