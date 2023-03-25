В Тюменской области из крана течет грязная вода

В Винзилях (Тюменская область) в одном из домов на улице Трактовая местный житель пожаловался на то, что из его крана бежит грязная вода. Об этом автор видео сообщил в социальных сетях.
«Живая вода из-под крана в поселке Винзили! А может это незаконное производство кока-колы?», — пишет автор в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».
URA.RU направило запрос в «Росводоканал Тюмень» по данному инциденту. Ответ ожидается.
Ранее жильцы одного из домов в тюменском районе «Лесобаза» жаловались на грязную воду из-под крана. Как описал один из жильцов района, по цвету она похожу на кока-колу.
Видео: взято из социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень»
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