В Тюменской области из крана течет грязная вода

26 марта 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Тюменец пожаловался на грязную воду, которая течет у него из крана Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Винзилях (Тюменская область) в одном из домов на улице Трактовая местный житель пожаловался на то, что из его крана бежит грязная вода. Об этом автор видео сообщил в социальных сетях. «Живая вода из-под крана в поселке Винзили! А может это незаконное производство кока-колы?», — пишет автор в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». URA.RU направило запрос в «Росводоканал Тюмень» по данному инциденту. Ответ ожидается. Ранее жильцы одного из домов в тюменском районе «Лесобаза» жаловались на грязную воду из-под крана. Как описал один из жильцов района, по цвету она похожу на кока-колу. Видео: взято из социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень»

В Винзилях (Тюменская область) в одном из домов на улице Трактовая местный житель пожаловался на то, что из его крана бежит грязная вода. Об этом автор видео сообщил в социальных сетях. «Живая вода из-под крана в поселке Винзили! А может это незаконное производство кока-колы?», — пишет автор в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». URA.RU направило запрос в «Росводоканал Тюмень» по данному инциденту. Ответ ожидается. Ранее жильцы одного из домов в тюменском районе «Лесобаза» жаловались на грязную воду из-под крана. Как описал один из жильцов района, по цвету она похожу на кока-колу. Видео: взято из социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень»