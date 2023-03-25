25 марта 2023
24 марта 2023

В Тюменской области из крана течет грязная вода

© Служба новостей «URA.RU»
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Грязная вода из крана, вода, водосток, опрессовки, водоснабжение, ржавчина, жкх, раковина, слив, грязная вода
Тюменец пожаловался на грязную воду, которая течет у него из крана Фото:

В Винзилях (Тюменская область) в одном из домов на улице Трактовая местный житель пожаловался на то, что из его крана бежит грязная вода. Об этом автор видео сообщил в социальных сетях.

«Живая вода из-под крана в поселке Винзили! А может это незаконное производство кока-колы?», — пишет автор в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».

URA.RU направило запрос в «Росводоканал Тюмень» по данному инциденту. Ответ ожидается.

Ранее жильцы одного из домов в тюменском районе «Лесобаза» жаловались на грязную воду из-под крана. Как описал один из жильцов района, по цвету она похожу на кока-колу.

Видео: взято из социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень»

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В Винзилях (Тюменская область) в одном из домов на улице Трактовая местный житель пожаловался на то, что из его крана бежит грязная вода. Об этом автор видео сообщил в социальных сетях. «Живая вода из-под крана в поселке Винзили! А может это незаконное производство кока-колы?», — пишет автор в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». URA.RU направило запрос в «Росводоканал Тюмень» по данному инциденту. Ответ ожидается. Ранее жильцы одного из домов в тюменском районе «Лесобаза» жаловались на грязную воду из-под крана. Как описал один из жильцов района, по цвету она похожу на кока-колу. Видео: взято из социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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