Жители Тюмени пожаловались на качество воды и сравнили ее с «Кока-Колой» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жильцы одного из домов в тюменском районе «Лесобаза» жалуются на грязную воду из-под крана, которая по цвету напоминает «Кока-колу». Таким сравнением описали видео, которое появилось в соцсетях.

«Быстро, однако, прокатило импортозамещение! Кока-Кола из-под крана. Западносибирская, лесобаза», — описал ситуацию с водой автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах тюменец показывает, что из крана течет грязная вода коричневого цвета, схожая с известным напитком.

URA.RU направило запрос в «Росводоканал Тюмень» по данному инциденту. На момент публикации новости ответ не пришел.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Тюменского района также жаловались на грязную воду. В 2019 году на «прямую линию» президента РФ обратилась жительница села Каскара. Она пожаловалась, что за водой приходится ездить в соседние населенные пункты. Путин поручил губернатору Александру Моору разобраться с проблемой. Теперь вышел законопроект, благодаря которому дополнительные 35 тысяч человек обеспечат чистой водой.