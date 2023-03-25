В Тюменской области почти три тысячи безработных

26 марта 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

В Тюменской области было трудоустроено почти три тысячи тюменцев за месяц Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тюменской области на три вакансии приходится один соискатель, при этом в регионе почти три тысячи безработных. Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области. «В регионе на 23 марта зарегистрировано почти три тысячи безработных. С начала месяца в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось около 6,3 тысячи жителей региона. За этот же период было трудоустроено 2,8 тысяч тюменцев», — описали ситуацию на сайте «Наш город». По данным ведомства, на данный момент в Тюменской области 18 тысяч свободных вакансий. Более 7 тысяч из них заявлено в отраслях: обрабатывающие производства, образование, торговля, сельское хозяйство. Почти 2 тысяч вакансий — в строительной отрасли. Ранее сообщалось, что «Завод Тюменьремдормаш» по ремонту и эксплуатации дорог остро нуждается в ключевых сотрудниках. Требуется оцинковщик горячим способом, слесарь механосборочных работ, стропальщик, начальник участка. Всего более двух десятков вакансий. Заработную плату руководство завода для будущих сотрудников обещает от 39 тысяч рублей до 120 в зависимости от специальности.

В Тюменской области на три вакансии приходится один соискатель, при этом в регионе почти три тысячи безработных. Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области. «В регионе на 23 марта зарегистрировано почти три тысячи безработных. С начала месяца в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось около 6,3 тысячи жителей региона. За этот же период было трудоустроено 2,8 тысяч тюменцев», — описали ситуацию на сайте «Наш город». По данным ведомства, на данный момент в Тюменской области 18 тысяч свободных вакансий. Более 7 тысяч из них заявлено в отраслях: обрабатывающие производства, образование, торговля, сельское хозяйство. Почти 2 тысяч вакансий — в строительной отрасли. Ранее сообщалось, что «Завод Тюменьремдормаш» по ремонту и эксплуатации дорог остро нуждается в ключевых сотрудниках. Требуется оцинковщик горячим способом, слесарь механосборочных работ, стропальщик, начальник участка. Всего более двух десятков вакансий. Заработную плату руководство завода для будущих сотрудников обещает от 39 тысяч рублей до 120 в зависимости от специальности.