26 марта 2023
25 марта 2023
24 марта 2023
23 марта 2023

Жители ЯНАО отдали кинотеатрам миллион рублей за просмотр голливудского блокбастера. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Veer Mall. Екатеринбург, кинотеатр, кинозал, veer mall, веер молл
Фильм «Джон Уик 4» собрал в прокате ЯНАО миллион рублей за 23—26 марта Фото:

Жители ЯНАО заплатили в кассы кинотеатров больше одного миллиона рублей за просмотр голливудского блокбастера «Джон Уик 4». Данные за период с 23 по 26 марта предоставлены единой информационной автоматизированной системой сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС).

«За уикэнд с 23 по 26 марта фильм „Джон Уик 4“ (режиссер — Чад Стахелски) собрал в прокате ЯНАО один миллион шестьдесят девять тысяч рублей. Фильм в кинотеатрах посмотрело две тысячи восемьсот зрителей», — сообщается на сайте ЕАИС.

Отечественную картину «На солнце, вдоль рядов кукурузы» (режиссер — Сарик Андреасян) посмотрели одна тысяча восемьсот зрителей. Фильм о подвиге летчиков, посадивших пассажирский лайнер на кукурузное поле, собрал в прокате почти 600 тысяч рублей. На третьем месте расположился мультфильм «Коты Эрмитажа».

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО фильм «Нюрнберг» стал лидером проката. Он собрал почти 600 тысяч рублей за уикэнд со 2 по 5 марта.

Рейтинг фильмов в прокате ЯНАО за 23—26 марта
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Жители ЯНАО заплатили в кассы кинотеатров больше одного миллиона рублей за просмотр голливудского блокбастера «Джон Уик 4». Данные за период с 23 по 26 марта предоставлены единой информационной автоматизированной системой сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС). «За уикэнд с 23 по 26 марта фильм „Джон Уик 4“ (режиссер — Чад Стахелски) собрал в прокате ЯНАО один миллион шестьдесят девять тысяч рублей. Фильм в кинотеатрах посмотрело две тысячи восемьсот зрителей», — сообщается на сайте ЕАИС. Отечественную картину «На солнце, вдоль рядов кукурузы» (режиссер — Сарик Андреасян) посмотрели одна тысяча восемьсот зрителей. Фильм о подвиге летчиков, посадивших пассажирский лайнер на кукурузное поле, собрал в прокате почти 600 тысяч рублей. На третьем месте расположился мультфильм «Коты Эрмитажа». Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО фильм «Нюрнберг» стал лидером проката. Он собрал почти 600 тысяч рублей за уикэнд со 2 по 5 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...