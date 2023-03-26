Жители ЯНАО заплатили в кассы кинотеатров больше одного миллиона рублей за просмотр голливудского блокбастера «Джон Уик 4». Данные за период с 23 по 26 марта предоставлены единой информационной автоматизированной системой сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС).
«За уикэнд с 23 по 26 марта фильм „Джон Уик 4“ (режиссер — Чад Стахелски) собрал в прокате ЯНАО один миллион шестьдесят девять тысяч рублей. Фильм в кинотеатрах посмотрело две тысячи восемьсот зрителей», — сообщается на сайте ЕАИС.
Отечественную картину «На солнце, вдоль рядов кукурузы» (режиссер — Сарик Андреасян) посмотрели одна тысяча восемьсот зрителей. Фильм о подвиге летчиков, посадивших пассажирский лайнер на кукурузное поле, собрал в прокате почти 600 тысяч рублей. На третьем месте расположился мультфильм «Коты Эрмитажа».
Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО фильм «Нюрнберг» стал лидером проката. Он собрал почти 600 тысяч рублей за уикэнд со 2 по 5 марта.
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