Жители ЯНАО отдали кинотеатрам миллион рублей за просмотр голливудского блокбастера. Скрин

27 марта 2023 в 03:53 Размер текста - 17 +

Фильм «Джон Уик 4» собрал в прокате ЯНАО миллион рублей за 23—26 марта Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители ЯНАО заплатили в кассы кинотеатров больше одного миллиона рублей за просмотр голливудского блокбастера «Джон Уик 4». Данные за период с 23 по 26 марта предоставлены единой информационной автоматизированной системой сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС). «За уикэнд с 23 по 26 марта фильм „Джон Уик 4“ (режиссер — Чад Стахелски) собрал в прокате ЯНАО один миллион шестьдесят девять тысяч рублей. Фильм в кинотеатрах посмотрело две тысячи восемьсот зрителей», — сообщается на сайте ЕАИС. Отечественную картину «На солнце, вдоль рядов кукурузы» (режиссер — Сарик Андреасян) посмотрели одна тысяча восемьсот зрителей. Фильм о подвиге летчиков, посадивших пассажирский лайнер на кукурузное поле, собрал в прокате почти 600 тысяч рублей. На третьем месте расположился мультфильм «Коты Эрмитажа». Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО фильм «Нюрнберг» стал лидером проката. Он собрал почти 600 тысяч рублей за уикэнд со 2 по 5 марта. Рейтинг фильмов в прокате ЯНАО за 23—26 марта Фото: скрин с сайта ЕАИС

Жители ЯНАО заплатили в кассы кинотеатров больше одного миллиона рублей за просмотр голливудского блокбастера «Джон Уик 4». Данные за период с 23 по 26 марта предоставлены единой информационной автоматизированной системой сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС). «За уикэнд с 23 по 26 марта фильм „Джон Уик 4“ (режиссер — Чад Стахелски) собрал в прокате ЯНАО один миллион шестьдесят девять тысяч рублей. Фильм в кинотеатрах посмотрело две тысячи восемьсот зрителей», — сообщается на сайте ЕАИС. Отечественную картину «На солнце, вдоль рядов кукурузы» (режиссер — Сарик Андреасян) посмотрели одна тысяча восемьсот зрителей. Фильм о подвиге летчиков, посадивших пассажирский лайнер на кукурузное поле, собрал в прокате почти 600 тысяч рублей. На третьем месте расположился мультфильм «Коты Эрмитажа». Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО фильм «Нюрнберг» стал лидером проката. Он собрал почти 600 тысяч рублей за уикэнд со 2 по 5 марта.