26 марта 2023
25 марта 2023

Московский авиазавод, попавший под санкции Евросоюза, ищет в Кургане токарей

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция испытания авиадвигателей Д-36 на Арамильском авиационном ремонтном заводе. Свердловская область, Арамиль, ангар, двигатель самолета, наука, технологии, наука и техника, авиастроение, арамильский авиационный ремонтный завод, аарз
Курганцев зовут работать в авиационном заводе Москвы (архивное фото) Фото:

В Кургане ищут токарей для работы на Московском машиностроительном предприятии имени В. В. Чернышева, производящем двигатели для истребителей, самолетов, вертолетов и беспилотников. Объявление с вакансией размещено на сайте Avito. Авиационный завод, входящий в госкорпорацию Ростех, находится в санкционном списке стран Евросоюза и США.

«Для работы на Машиностроительном заводе им. В. В. Чернышева, выпускающем авиационные двигатели, требуются токари. Срок вахты от 40 до 60 дней. Требования: разряд не ниже пятого, опыт работы от двух лет. Заработная плата от 110 000 рублей», — указано в объявлении.

Вахтовикам с графиком шестидневным рабочим графиком предоставляют бесплатное проживание в квартирах и прохождение медкомиссии. Также работодатель частично компенсирует проезд до места работы. Кроме того, соискатели могут получить премии, если приведут на работу друзей.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» ищет сотрудников на должность гендиректора для работы на Бронетанковом ремонтном заводе. Предприятие находится в Амурской области. Также сообщалось, что сварщиков из Курганской области приглашают строить мосты в Казани. Вахтовикам обещают платить более 80 тысяч рублей.

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В Кургане ищут токарей для работы на Московском машиностроительном предприятии имени В. В. Чернышева, производящем двигатели для истребителей, самолетов, вертолетов и беспилотников. Объявление с вакансией размещено на сайте Avito. Авиационный завод, входящий в госкорпорацию Ростех, находится в санкционном списке стран Евросоюза и США. «Для работы на Машиностроительном заводе им. В. В. Чернышева, выпускающем авиационные двигатели, требуются токари. Срок вахты от 40 до 60 дней. Требования: разряд не ниже пятого, опыт работы от двух лет. Заработная плата от 110 000 рублей», — указано в объявлении. Вахтовикам с графиком шестидневным рабочим графиком предоставляют бесплатное проживание в квартирах и прохождение медкомиссии. Также работодатель частично компенсирует проезд до места работы. Кроме того, соискатели могут получить премии, если приведут на работу друзей. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» ищет сотрудников на должность гендиректора для работы на Бронетанковом ремонтном заводе. Предприятие находится в Амурской области. Также сообщалось, что сварщиков из Курганской области приглашают строить мосты в Казани. Вахтовикам обещают платить более 80 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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