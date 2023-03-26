Тюменским фермерам отменят плату за экологический ущерб

Избежать платы за отходы животноводства смогут крупные компании и частные фермерские хозяйства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменские фермеры и крупные агропредприятия избавятся от необходимости оплачивать потенциальный экологический ущерб, который могут нанести навоз и пометы. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU один из тюменских фермеров, который занимается животноводством.

«Мы можем сами перерабатывать навоз для своих нужд, заявить его не как отходы, а как побочный продукт животноводства. Раньше платить приходилось в любом случае, получать лицензию. А если что-то не так — еще штрафы платить, хотя мы навоз на свои же участки вносим, никому не вредим», — сообщил URA.RU источник.

По новому закону, аграрии должны уведомить региональное управление Россельхознадзора о побочных продуктах животноводства. Ведомство будет проверять соблюдение необходимых нормативов. Подать заявление могут как агрокомплексы, так и частные фермеры, единственное исключение — личные подсобные хозяйства. В тюменском Россельхознадзоре добавили, что документы уже подали ООО «Согласие», «Нива-Агро» и «Восход-Агро», еще пять компаний подали уведомления с нарушениями.

Ранее URA.RU рассказало, что правительство области готово помочь фермерам приобрести новую технику. Однако, чтобы получить грант, придется выполнить ряд серьезных условий.