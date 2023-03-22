Тюменским фермерам поставили условия для получения денег на технику

Ради гранта фермерам придется создать новые рабочие места и увеличить производство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские сельскохозяйственные кооперативы смогут получить окружной грант на развитие материально-технической базы, если создадут новые рабочие места. Об этом в telegram-канале сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

«В 2023 году на гранты будет направлено 70 миллионов рублей. Получателями могут быть сельскохозяйственные потребительские кооперативы или потребительские общества. В год получения гранта нужно будет создать не менее одного нового постоянного работника на каждые 10 млн рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, получатель гранта будет обязан принять в кооператив или сообщество новых участников. Еще одно условие — обеспечить рост производства на уровне не меньше восьми процентов в год следующие пять лет. «Стоит учесть, что соискатель гранта должен вложить в приобретение новой техники 40% собственных средств», — добавили в департаменте.

Ранее URA.RU рассказало, что тюменские фермеры получат возможность отремонтировать технику, которая простаивает из-за санкций, введенных против России США и странами ЕС в ответ на начало спецоперации на Украине. Ремонт станет возможным благодаря программе импортозамещения.