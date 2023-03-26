26 марта 2023
25 марта 2023

В Тюмени директору музея обещают зарплату в 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Заместителю генерального директора ТМПО готовы платить свыше 152 тысяч рублей в месяц Фото:

Заместителю гендиректора «Тюменского музейно-просветительского объединения», и, по совместительству, директору музейного комплекса имени Словцова предлагают зарплату в 152 тысячи рублей. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России».

«„Тюменскому музейно-просветительскому объединению“ требуется заместитель генерального директора. Профессия: директор (заведующий) музея. Заработная плата: 87 000 — 152 250 рублей», — говорится в вакансии, размещенной на сайте «Работа в России».

Трудиться управленцу предстоит в музейном комплексе имени Словцова. Рабочий день будет ненормированным. Работодатель предъявляет требования к опыту работы и образованию кандидатов: ранее они должны не менее трех лет занимать руководящую должность, а также иметь высшее образование по профильным направлениям.

Ранее URA.RU писало и о других высокооплачиваемых вакансиях. Так, в «Транснефть — Сибирь» инженерам готовы платить 78 тысяч рублей в месяц и дать отсрочку от мобилизации, а за вахту на месторождения в ХМАО предлагают зарплату до 130 тысяч рублей.

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Заместителю гендиректора «Тюменского музейно-просветительского объединения», и, по совместительству, директору музейного комплекса имени Словцова предлагают зарплату в 152 тысячи рублей. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России». «„Тюменскому музейно-просветительскому объединению“ требуется заместитель генерального директора. Профессия: директор (заведующий) музея. Заработная плата: 87 000 — 152 250 рублей», — говорится в вакансии, размещенной на сайте «Работа в России». Трудиться управленцу предстоит в музейном комплексе имени Словцова. Рабочий день будет ненормированным. Работодатель предъявляет требования к опыту работы и образованию кандидатов: ранее они должны не менее трех лет занимать руководящую должность, а также иметь высшее образование по профильным направлениям. Ранее URA.RU писало и о других высокооплачиваемых вакансиях. Так, в «Транснефть — Сибирь» инженерам готовы платить 78 тысяч рублей в месяц и дать отсрочку от мобилизации, а за вахту на месторождения в ХМАО предлагают зарплату до 130 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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