Власти дадут новую льготу тюменским омбудсменам

В Тюмени бизнес-омбудсмену и уполномоченному по правам человека хотят платить премии за госнаграды

Уполномоченным по правам предпринимателей и по правам человека заплатят за полученные награды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменские власти хотят ввести новый вид поощрения для уполномоченного по правам человека и бизнес-омбудсмена региона: им будут положены премии за полученные госнаграды. Соответствующие изменения в региональное законодательство разработал аппарат губернатора.

«Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тюменской области, а также лицу, уволенному с данной должности, выплачивается единовременное поощрение при награждении госнаградами РФ или поощрении президентом, правительством Российской Федерации. Расчет производится исходя из размера 1,6 должностного оклада первого замгубернатора Тюменской области», — говорится в поправках в региональное законодательство.

Там также указано, что в случае гибели омбудсмена, или награждения его посмертно, деньги будут выплачены ближайшим родственникам. Аналогичную льготу хотят дать и уполномоченному по правам человека в Тюменской области.

Как писало URA.RU, выплаты за госнаграды в Тюменской области уже действуют для ряда чиновников. Ранее внесенные в законодательство поправки имеют обратную силу: деньги положены всем получателям госнаград, которые стали их обладателями с августа 2020 года.