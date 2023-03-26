Школьница призналась, что оговорила курганца, которого суд отправил в колонию на 13 лет

27 марта 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Жителя Курганской области приговорили к 13 годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане девушка-подросток призналась в суде, что оговорила 29-летнего мужчину Владислава К., обвинив его в изнасиловании. Но суд приговорил курганца к 13 годам колонии строгого режима. Теперь обе семьи просят облсуд оправдать Владислава. Об этом URA.RU рассказала мать осужденного Лилия Скобелева, предоставив копию апелляционной жалобы потерпевших. «Мать девочки-подростка, сама девочка, ее старшая сестра (с ней ранее встречался Владислав, когда находился в Кургане между вахтами) — все заявили в суде, что изнасилования не было. Девочка оговорила Влада, так как испугалась реакции сестры и матери на связь с Владиславом, что могла забеременеть и об они этом узнают. Экспертизы не выявили следов насилия. Но суд признал Владислава виновным и назначил 13 лет колонии строгого режима. Мы подали апелляцию. Представитель подростка так же не согласилась с приговором», — рассказала Лилия Скобелева. В апелляционной жалобе мать девочки пишет, что та оговорила мужчину, о чем призналась родственникам после передачи дела в суд. Родственники говорят — мужчина не знал, что девочке было 13 лет (Владу она сказала, что ей 17 лет). Экспертизы не выявили следов насильственных действий. По словам женщины, в суде после изменения показаний дочери гособвинитель и судья предупредили подростка об уголовной ответственностью за дачу ложных показаний. «В основу обвинительного приговора взята лишь позиция и показания [девочки], которые она давала на стадии следствия, но в дальнейшем отказалась от них и рассказала правду. Показания [девочки] и свидетелей [четыре свидетеля] суд не взял во внимание, как и выводы экспертов. Прошу приговор Курганского городского суда отменить. Калачева оправдать», — написала в апелляционной жалобе мать потерпевшей девочки. Областной суд рассмотрит апелляцию в марте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане девушка-подросток призналась в суде, что оговорила 29-летнего мужчину Владислава К., обвинив его в изнасиловании. Но суд приговорил курганца к 13 годам колонии строгого режима. Теперь обе семьи просят облсуд оправдать Владислава. Об этом URA.RU рассказала мать осужденного Лилия Скобелева, предоставив копию апелляционной жалобы потерпевших. «Мать девочки-подростка, сама девочка, ее старшая сестра (с ней ранее встречался Владислав, когда находился в Кургане между вахтами) — все заявили в суде, что изнасилования не было. Девочка оговорила Влада, так как испугалась реакции сестры и матери на связь с Владиславом, что могла забеременеть и об они этом узнают. Экспертизы не выявили следов насилия. Но суд признал Владислава виновным и назначил 13 лет колонии строгого режима. Мы подали апелляцию. Представитель подростка так же не согласилась с приговором», — рассказала Лилия Скобелева. В апелляционной жалобе мать девочки пишет, что та оговорила мужчину, о чем призналась родственникам после передачи дела в суд. Родственники говорят — мужчина не знал, что девочке было 13 лет (Владу она сказала, что ей 17 лет). Экспертизы не выявили следов насильственных действий. По словам женщины, в суде после изменения показаний дочери гособвинитель и судья предупредили подростка об уголовной ответственностью за дачу ложных показаний. «В основу обвинительного приговора взята лишь позиция и показания [девочки], которые она давала на стадии следствия, но в дальнейшем отказалась от них и рассказала правду. Показания [девочки] и свидетелей [четыре свидетеля] суд не взял во внимание, как и выводы экспертов. Прошу приговор Курганского городского суда отменить. Калачева оправдать», — написала в апелляционной жалобе мать потерпевшей девочки. Областной суд рассмотрит апелляцию в марте.