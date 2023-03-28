Тюменские коммунисты «омолодят» первичные отделения

Районным руководителям тюменской КПРФ поручили найти молодых сторонников

В КПРФ озадачились поиском молодых сторонников в районах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Районные руководители тюменских коммунистов будут «омолаживать» первичные отделения. Такую задачу им поставила секретарь обкома Тамара Казанцева. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к реготделению.

«Средний возраст членов партии в регионе должен быть понижен. Сейчас по этому показателю Тюменская область в аутсайдерах», — рассказал собеседник агентства.

Тамара Казанцева возглавляет реготделение КПРФ 18 лет. В ноябре 2023 года ей исполнятся 76 лет.

Ранее депутаты Тюменской облдумы от КПРФ Иван Левченко и Олег Гальченко не поддержали законопроект лидера Тамары Казанцевой. В политтусовке это расценили как потерю контроля над фракцией.