28 марта 2023

Тюменские коммунисты «омолодят» первичные отделения

Районным руководителям тюменской КПРФ поручили найти молодых сторонников
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг против пенсионной реформы. Тюмень, плакаты, кпрф, дыра, флаги
В КПРФ озадачились поиском молодых сторонников в районах Фото:

Районные руководители тюменских коммунистов будут «омолаживать» первичные отделения. Такую задачу им поставила секретарь обкома Тамара Казанцева. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к реготделению.

«Средний возраст членов партии в регионе должен быть понижен. Сейчас по этому показателю Тюменская область в аутсайдерах», — рассказал собеседник агентства.

Тамара Казанцева возглавляет реготделение КПРФ 18 лет. В ноябре 2023 года ей исполнятся 76 лет.

Ранее депутаты Тюменской облдумы от КПРФ Иван Левченко и Олег Гальченко не поддержали законопроект лидера Тамары Казанцевой. В политтусовке это расценили как потерю контроля над фракцией.

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Районные руководители тюменских коммунистов будут «омолаживать» первичные отделения. Такую задачу им поставила секретарь обкома Тамара Казанцева. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к реготделению. «Средний возраст членов партии в регионе должен быть понижен. Сейчас по этому показателю Тюменская область в аутсайдерах», — рассказал собеседник агентства. Тамара Казанцева возглавляет реготделение КПРФ 18 лет. В ноябре 2023 года ей исполнятся 76 лет. Ранее депутаты Тюменской облдумы от КПРФ Иван Левченко и Олег Гальченко не поддержали законопроект лидера Тамары Казанцевой. В политтусовке это расценили как потерю контроля над фракцией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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