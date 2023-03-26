Тюменские силовики не могут закрыть стриптиз-клуб в жилом доме

Тюменский стриптиз-клуб не дает спать жителям многоэтажки в центре города Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Тюменские силовики не могут закрыть стрип-клуб, досаждающий жильцам. Заведение «Чики» находится в жилом доме в центре города на ул. Малыгина. Жалобы на громкую музыку от жителей получали УМВД и Роспотребнадзор.

«К ним приходили с проверками по нашим обращениям, но ситуация с мертвой точки не сдвинулась. В УМВД и Роспотребнадзоре нам отвечают, что не видят оснований для закрытия заведения. Однако музыку из клуба слышно даже на последних этажах, не говоря о нижних», — сообщают местные жители. По версии источника агентства, у клуба есть влиятельные покровители. Агентство направило запрос в клуб.

В распоряжении агентства есть официальные ответы на обращения жителей дома от УМВД и Роспотребнадзора. На данный момент жильцы собирают подписи и готовят обращение в Прокуратуру Тюменской области и Администрацию президента.

Ранее агентство сообщало о том, что власти намерены закрыть клуб Pecado на пешеходной улице Дзержинского. Все из-за шумных гулянок, которые развернулись на центральной улице и одной из главных достопримечательностей Тюмени.