Власти хотят закрыть ночной клуб в центре Тюмени

Ночной клуб на пешеходной улице Дзержинского вызвал негодование властей Фото: Александра Игнатюк © URA.RU

Тюменская мэрия вступила в конфликт с клубом Pecado, который находится на пешеходной улице Дзержинского в центре города. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации.

«Закрыть его в мэрии хотят уже на протяжении года. Клуб давно входит в список „злачных“ мест у чиновников. У департамента градостроительства и городской прокуратуры к нему были вопросы. С открытием пешеходной улицы конфликт вспыхнул с новой силой. Мэрии не нравятся толпы нетрезвых подростков, буянящих возле входа в заведение. Улица Дзержинского теперь лицо города, важно не опозориться перед тюменцами и турситами», — рассказал собеседник агентства.

По словам инсайдера, в ближайшее время клубу ничего не угрожает. «Разговоров про него много, но что-то с этим сделать пока не удастся. Оснований для приостановления деятельности клуба нет. Единственное, что мэрия может потребовать — это сменить вывеску. Ситуацию это, конечно, никак не изменит», — поделился источник из мэрии.

Агентство попыталось связаться с владельцем клуба Максимом Донцом. Оперативно получить ответ не удалось. Запрос направлен в администрацию города, ответ на него ожидается.

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