26 марта 2023

Умер курганец, который помогал создавать службу судебных приставов

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
В Курганской области пройдет прощание с ветераном службы судебных приставов Фото:

В Курганской области умер ветеран службы судебных приставов Валерий Васильев, стоявший у создания ведомства. Об этом говорится в официальной группе УФССП России по Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«На 69-м году жизни 27 марта скоропостижно скончался ветеран службы, первый начальник Юргамышского районного отделения Валерий Васильев. Вместе с коллегами он стоял у истоков формирования и становления областного управления Федеральной службы судебных приставов», — говорится в опубликованном сообщении. Васильев пришел в управление в 1998 году. До этого он 18 лет проработал в правоохранительной системе.

После отставки он был на связи с действующими сотрудниками управления, делился опытом и дружескими советами. Сослуживцы выражают соболезнования родным и близким Васильева. Прощание с ветераном службы пройдет 29 марта в поселке Новый мир Юргамышского округа.

Умер курганец, который помогал создавать службу судебных приставов
Валерий Васильев скоропостижно скончался на 69-м году жизни
Фото:

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В Курганской области умер ветеран службы судебных приставов Валерий Васильев, стоявший у создания ведомства. Об этом говорится в официальной группе УФССП России по Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «На 69-м году жизни 27 марта скоропостижно скончался ветеран службы, первый начальник Юргамышского районного отделения Валерий Васильев. Вместе с коллегами он стоял у истоков формирования и становления областного управления Федеральной службы судебных приставов», — говорится в опубликованном сообщении. Васильев пришел в управление в 1998 году. До этого он 18 лет проработал в правоохранительной системе. После отставки он был на связи с действующими сотрудниками управления, делился опытом и дружескими советами. Сослуживцы выражают соболезнования родным и близким Васильева. Прощание с ветераном службы пройдет 29 марта в поселке Новый мир Юргамышского округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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