Умер курганец, который помогал создавать службу судебных приставов

В Курганской области пройдет прощание с ветераном службы судебных приставов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области умер ветеран службы судебных приставов Валерий Васильев, стоявший у создания ведомства. Об этом говорится в официальной группе УФССП России по Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«На 69-м году жизни 27 марта скоропостижно скончался ветеран службы, первый начальник Юргамышского районного отделения Валерий Васильев. Вместе с коллегами он стоял у истоков формирования и становления областного управления Федеральной службы судебных приставов», — говорится в опубликованном сообщении. Васильев пришел в управление в 1998 году. До этого он 18 лет проработал в правоохранительной системе.

После отставки он был на связи с действующими сотрудниками управления, делился опытом и дружескими советами. Сослуживцы выражают соболезнования родным и близким Васильева. Прощание с ветераном службы пройдет 29 марта в поселке Новый мир Юргамышского округа.