Замгубернатора Курганской области решил отвести удар от подчиненных

Замгубернатора Владимир Архипов ответственность за вероятные провалы проектов предлагает разделить с чиновниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель курганского губернатора по экономической политике Владимир Архипов после истории со строительной компанией «ТАДК» решил отвести удар от своих подчиненных — инвестагентства. Ответственность за будущие вероятные провалы проектов он предлагает разделить с чиновниками правительства и муниципалитетов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональным властям. Данные изменения внесены в постановление правительства.

«Сотрудников правительства и представителей муниципалитетов включили в комиссию, которая сопровождает инвестпроект. Кроме сотрудников инвестагентства, которое курирует замгубернатора Архипов, ответственность будут нести и чиновники в случае появления проблем», — указал инсайдер. В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, указано, что власти в течение трех дней будут получать заявление на сопровождение проекта. Они должны подготовить заключение о наличии или отсутствии возможностей для его реализации.

В департаменте информационной и внутренней политики Курганской области в ответ на редакционный запрос URA.RU уточнили, что информацию о торгах, бизнес-идеях, инвестплощадках агентство размещает на баннерах, в СМИ, соцсетях и на стойках в Многофункциональных центрах. А специалисты проводят встречи с потенциальными инвесторами.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти в одностороннем порядке расторгли соглашение по проекту со строительной кампанией «ТАДК», вложившей более 200 млн в асфальтобетонный завод. Владелец компании Александр Бронских заявил, что департамент имущественных и земельных отношений выделил под проект земельный участок, на котором располагались самовольно занятые объекты, принадлежащие третьим лицам, бесхозные инженерные сети. Это осложнило оформление разрешения на строительство. Власти добавили, что соглашение расторгли из-за нарушений со стороны инвестора постановления правительства.