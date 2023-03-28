Тюменских чиновников уличили в неэффективной трате бюджета

В Тюмени капремонт школы оплатили по завышенной цене из-за недосмотра чиновников

Подрядчик получил из бюджета лишние 600 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ходе ремонта школы №70 в Тюмени подрядчику переплатили более 600 тысяч рублей, так как чиновники должным образом не проконтролировали проектную документацию на работы. Об этом URA.RU сообщили в Счетной палате Тюмени.

«Проведена проверка использования средств городского бюджета, направленных на капитальный ремонт МАОУ СОШ №70. Установлен недостаточный контроль при приемке проектной документации, что в дальнейшем привело к завышению цены и неэффективному использованию бюджетных средств. Возврату подлежит 609 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской Счетной палаты.

Проверка проводилась как по самой школе, так и в отношении «Тюменского городского имущественного казначейства». Как пояснили в контрольном органе, объем работ по капремонту образовательного учреждения был завышен. Поэтому и оплачены они были сверх меры.

Ситуацию URA.RU прокомментировали в пресс-службе администрации Тюмени. «По выявленным замечаниям будет проведена служебная проверка, определены ответственные лица и приняты меры к возврату денежных средств в бюджет города», — рассказали в мэрии.