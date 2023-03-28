Дети пропали 28 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени ищут 10-летнего мальчика, который пропал 28 марта. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Тюмень Регион Спас» в соцсети «ВКонтакте». Ранее при подобных обстоятельствах пропал еще один ребенок.

«Пропал ребенок! Гаджикаримов Ильяс, 10 лет. Тюмень, район Мыс. 28 марта 2023 года ушел в неизвестном направлении», — сообщается в ориентировке.

Указано, что у мальчика темно-русые волосы и карие глаза. Ребенок ушел в синей парке, брюках, черных ботинках и шапке. При себе имел синий рюкзак. Всех, кто знает что-либо о местоположении мальчика, просят позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84 либо обратиться по номеру горячей линии отряда 8-800-600-59-52.

Ранее URA.RU писало, что также 28 марта пропал 10-летний Шиков Николай. Он ушел из дома и не вернулся.