28 марта 2023

В Тюмени за сутки пропали два 10-летних мальчика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, зима, разговор по телефону, дети, школьники, мальчики
Дети пропали 28 марта Фото:

В Тюмени ищут 10-летнего мальчика, который пропал 28 марта. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Тюмень Регион Спас» в соцсети «ВКонтакте». Ранее при подобных обстоятельствах пропал еще один ребенок.

«Пропал ребенок! Гаджикаримов Ильяс, 10 лет. Тюмень, район Мыс. 28 марта 2023 года ушел в неизвестном направлении», — сообщается в ориентировке.

Указано, что у мальчика темно-русые волосы и карие глаза. Ребенок ушел в синей парке, брюках, черных ботинках и шапке. При себе имел синий рюкзак. Всех, кто знает что-либо о местоположении мальчика, просят позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84 либо обратиться по номеру горячей линии отряда 8-800-600-59-52.

Ранее URA.RU писало, что также 28 марта пропал 10-летний Шиков Николай. Он ушел из дома и не вернулся.

Фото:

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В Тюмени ищут 10-летнего мальчика, который пропал 28 марта. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Тюмень Регион Спас» в соцсети «ВКонтакте». Ранее при подобных обстоятельствах пропал еще один ребенок. «Пропал ребенок! Гаджикаримов Ильяс, 10 лет. Тюмень, район Мыс. 28 марта 2023 года ушел в неизвестном направлении», — сообщается в ориентировке. Указано, что у мальчика темно-русые волосы и карие глаза. Ребенок ушел в синей парке, брюках, черных ботинках и шапке. При себе имел синий рюкзак. Всех, кто знает что-либо о местоположении мальчика, просят позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84 либо обратиться по номеру горячей линии отряда 8-800-600-59-52. Ранее URA.RU писало, что также 28 марта пропал 10-летний Шиков Николай. Он ушел из дома и не вернулся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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