Тюменец украл из магазина водку, а затем зарезал тещу

Тюменец нанес теще два удара ножом в шею Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Ярковского района Тюменской области в состоянии опьянения похитил из магазина две бутылки водки, пришел к теще и зарезал ее. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы.

«Устинов, находясь в нетрезвом состоянии, в магазине „Нива“ в с. Староалександровка, открыто похитил с прилавка две бутылки водки, с похищенным с места преступления скрылся. Ущерб составил 474 рубля. Он же, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с тещей нанес ей два удара ножом в шею, причинив тем самым телесные повреждения, от которых сразу наступила смерть», — сказано в публикации пресс-службы.

Мужчина пояснил, что ситуация была спровоцирована расставанием с супругой. Теща скрывала ее местонахождение от Устинова.

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