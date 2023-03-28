28 марта 2023

Тюменец украл из магазина водку, а затем зарезал тещу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Тюменец нанес теще два удара ножом в шею Фото:

Житель Ярковского района Тюменской области в состоянии опьянения похитил из магазина две бутылки водки, пришел к теще и зарезал ее. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы.

«Устинов, находясь в нетрезвом состоянии, в магазине „Нива“ в с. Староалександровка, открыто похитил с прилавка две бутылки водки, с похищенным с места преступления скрылся. Ущерб составил 474 рубля. Он же, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с тещей нанес ей два удара ножом в шею, причинив тем самым телесные повреждения, от которых сразу наступила смерть», — сказано в публикации пресс-службы.

Мужчина пояснил, что ситуация была спровоцирована расставанием с супругой. Теща скрывала ее местонахождение от Устинова.

До этого в Тюмени 54-летний мужчина задушил свою жену. Поводом для убийства стала бытовая ссора.

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Житель Ярковского района Тюменской области в состоянии опьянения похитил из магазина две бутылки водки, пришел к теще и зарезал ее. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы. «Устинов, находясь в нетрезвом состоянии, в магазине „Нива“ в с. Староалександровка, открыто похитил с прилавка две бутылки водки, с похищенным с места преступления скрылся. Ущерб составил 474 рубля. Он же, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с тещей нанес ей два удара ножом в шею, причинив тем самым телесные повреждения, от которых сразу наступила смерть», — сказано в публикации пресс-службы. Мужчина пояснил, что ситуация была спровоцирована расставанием с супругой. Теща скрывала ее местонахождение от Устинова. До этого в Тюмени 54-летний мужчина задушил свою жену. Поводом для убийства стала бытовая ссора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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