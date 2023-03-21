21 марта 2023

Пьяный тюменец задушил свою жену

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт произошел в ходе пьяной ссоры Фото:

В Тюмени нетрезвый мужчина в ходе ссоры задушил свою жену. Об этом сообщили в telegram-канале следственного управления СК России по Тюменской области.

«По версии следствия, 18 марта 2023 года 54-летний обвиняемый в квартире дома, расположенного по улице Барнаульской в Тюмени, после совместного распития алкоголя поссорился со своей 58-летней супругой. На почве возникшей бытовой ссоры он задушил жену руками. Потерпевшая скончалась на месте происшествия», — указано в сообщении СУ СК по региону.

В настоящее время проводится проверка по установлению обстоятельств происшествия. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого в СИЗО.

Ранее URA.RU писало о мужчине, который угрожал убить свою жену за то, что та заступилась за сына: у мужчины с ним случился конфликт. Тюменцу грозит наказание сроком до двух лет лишения свободы.

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В Тюмени нетрезвый мужчина в ходе ссоры задушил свою жену. Об этом сообщили в telegram-канале следственного управления СК России по Тюменской области. «По версии следствия, 18 марта 2023 года 54-летний обвиняемый в квартире дома, расположенного по улице Барнаульской в Тюмени, после совместного распития алкоголя поссорился со своей 58-летней супругой. На почве возникшей бытовой ссоры он задушил жену руками. Потерпевшая скончалась на месте происшествия», — указано в сообщении СУ СК по региону. В настоящее время проводится проверка по установлению обстоятельств происшествия. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого в СИЗО. Ранее URA.RU писало о мужчине, который угрожал убить свою жену за то, что та заступилась за сына: у мужчины с ним случился конфликт. Тюменцу грозит наказание сроком до двух лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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