Пьяный тюменец задушил свою жену

Конфликт произошел в ходе пьяной ссоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени нетрезвый мужчина в ходе ссоры задушил свою жену. Об этом сообщили в telegram-канале следственного управления СК России по Тюменской области.

«По версии следствия, 18 марта 2023 года 54-летний обвиняемый в квартире дома, расположенного по улице Барнаульской в Тюмени, после совместного распития алкоголя поссорился со своей 58-летней супругой. На почве возникшей бытовой ссоры он задушил жену руками. Потерпевшая скончалась на месте происшествия», — указано в сообщении СУ СК по региону.

В настоящее время проводится проверка по установлению обстоятельств происшествия. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого в СИЗО.

Ранее URA.RU писало о мужчине, который угрожал убить свою жену за то, что та заступилась за сына: у мужчины с ним случился конфликт. Тюменцу грозит наказание сроком до двух лет лишения свободы.