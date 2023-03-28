28 марта 2023

Тюменский аналог Lego завоевывает российский рынок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, лего, конструктор, детство
Первым городом, куда отправились тюменские конструкторы, стал Тобольск Фото:

Тюменский аналог Lego — наборы для робототехники начали закупать в других городах. Первая партия отправилась в один из детских садов города Тобольска. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами создатели конструктора.

«Первые наборы ушли в детский садик в Тобольске. Сейчас активно продвигаем наши разработки в других городах», — рассказал Евгений Борисов, директор компании «Импульс», которая создала свой собственный аналог образовательных наборов Lego.

По словам предпринимателя, при разработке наборов они столкнулись с рядом сложностей. Например, ранее детали для конструкторов приходилось заказывать из Китая, но сейчас из-за трудностей с логистикой бизнесмены приняли решение искать подрядчика на российском рынке и изготавливать наборы полностью из отечественного сырья. В планах у руководителя компании «Импульс» оснастить школы и детские центры в крупных российских городах.

В прошлом году компания Lego решила прекратить свою коммерческую деятельность в России. Позже все магазины бренда заработали под новым названием «Мир кубиков». Компания перешла в распоряжение местному менеджменту.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Тюменский аналог Lego — наборы для робототехники начали закупать в других городах. Первая партия отправилась в один из детских садов города Тобольска. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами создатели конструктора. «Первые наборы ушли в детский садик в Тобольске. Сейчас активно продвигаем наши разработки в других городах», — рассказал Евгений Борисов, директор компании «Импульс», которая создала свой собственный аналог образовательных наборов Lego. По словам предпринимателя, при разработке наборов они столкнулись с рядом сложностей. Например, ранее детали для конструкторов приходилось заказывать из Китая, но сейчас из-за трудностей с логистикой бизнесмены приняли решение искать подрядчика на российском рынке и изготавливать наборы полностью из отечественного сырья. В планах у руководителя компании «Импульс» оснастить школы и детские центры в крупных российских городах. В прошлом году компания Lego решила прекратить свою коммерческую деятельность в России. Позже все магазины бренда заработали под новым названием «Мир кубиков». Компания перешла в распоряжение местному менеджменту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...