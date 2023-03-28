Тюменский аналог Lego завоевывает российский рынок

Тюменский аналог Lego — наборы для робототехники начали закупать в других городах. Первая партия отправилась в один из детских садов города Тобольска. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами создатели конструктора.
«Первые наборы ушли в детский садик в Тобольске. Сейчас активно продвигаем наши разработки в других городах», — рассказал Евгений Борисов, директор компании «Импульс», которая создала свой собственный аналог образовательных наборов Lego.
По словам предпринимателя, при разработке наборов они столкнулись с рядом сложностей. Например, ранее детали для конструкторов приходилось заказывать из Китая, но сейчас из-за трудностей с логистикой бизнесмены приняли решение искать подрядчика на российском рынке и изготавливать наборы полностью из отечественного сырья. В планах у руководителя компании «Импульс» оснастить школы и детские центры в крупных российских городах.
В прошлом году компания Lego решила прекратить свою коммерческую деятельность в России. Позже все магазины бренда заработали под новым названием «Мир кубиков». Компания перешла в распоряжение местному менеджменту.
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