В тюменской МСЧ «Нефтяник» на ремонт VIP-палат потратят миллионы рублей

В ВИП-палатах проведут ремонт и обновят обстановку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Медико-санитарная часть «Нефтяник» в Тюмени обновит VIP-палаты в отделениях урологии, потратив на ремонт шести помещений более 3,2 млн рублей. Информация представлена в документах аукциона, размещенного медучреждением на сайте госзакупок. Там же опубликованы эскизы того, как будут выглядеть палаты по окончании работ.

«Оказание услуг на ремонт палат повышенной комфортности в здании стационара отделений урологии АО МСЧ „Нефтяник“. Начальная цена 3 206 018 рублей. Количество помещений — 6», — говорится в документации к закупке.

Подрядчику предстоит полностью обновить палаты для VIP-пациентов. В них сменят облицовку потолков, полов и стен, заменят инженерные коммуникации, окна и двери, установят новую сантехнику, кондиционеры, проведут интернет, телевидение и домофон.

Дизайн помещений выполнят в теплых тонах. В палатах обустроят рабочие зоны и поставят диваны. Ремонт «Нефтяник» проведет на собственные средства.

Ранее URA.RU писало, что тюменцев возмутило состояние ряда больниц региона. В частности. обстановку в детском инфекционном отделении в Ишиме пациенты сравнили с заброшенными зданиями в Чернобыле.