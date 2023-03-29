Глава Тюмени Кухарук обошел коллег по УрФО в рейтинге мэров

При этом по итогам 2022 года он был выше, чем за период с января по март Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мэр Тюмени Руслан Кухарук занял пятое место среди лучших руководителей городов России. Рейтинг за январь—март 2023 года был опубликован на основании проведенного ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве РФ исследования. При этом другие руководители городов УрФО оказались ниже.

«Первая группа рейтинга. Кухарук Руслан Николаевич, мэр Тюмени — пятое место», — указано в исследовании «Рейтинга». В это же время глава Ханты-Мансийска Ряшин Максим занял 6 позицию, а мэр Екатеринбурга Орлов Алексей 13 место. Остальные оказались вне первой группы рейтинга.

Политолог Антон Чаблин также отметил, что Кухаруку, несмотря на высокие позиции, предстоит решить ряд вызовов. «Главный из них — выборы в гордуму Тюмени, на которых позиции „ЕР“ могут сильно ослабнуть <…> Тем более что в сентябре ему переизбираться на новый 5-летний срок мэрства — пусть выборы и не прямые. Однако если, скажем, в гордуме по-прежнему останутся не лояльные к нему представители КПРФ или ЛДПР, то достижение межэлитного консенсуса будет непростым», — рассказал он.

Ранее URA.RU сообщало, что Кухарук по итогам 2022 года вошел в топ-4 этого же рейтинга. При этом изменения оказались отрицательными, так как ранее его считали вторым лучшим мэром в России.