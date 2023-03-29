В Кургане установили памятник скорой помощи. Фото, видео

30 марта 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

В Кургане готовят к открытию памятник скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане установили памятник скорой медицинской помощи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места установки монумента. «Возле горбольницы №1 установили монумент, который посвящен скорой медицинской помощи. Памятник выполнен в виде санитарного автомобиля ГАЗ-22Д», — передает журналист агентства. На момент публикации монумент закрыт тканью. Информация об открытии памятника уточняется. В Кургане около больницы устанавливают памятник скорой помощи Фото: telegram-канал «Обыкновенный Курганист»

В Кургане установили памятник скорой медицинской помощи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места установки монумента. «Возле горбольницы №1 установили монумент, который посвящен скорой медицинской помощи. Памятник выполнен в виде санитарного автомобиля ГАЗ-22Д», — передает журналист агентства. На момент публикации монумент закрыт тканью. Информация об открытии памятника уточняется.