29 марта 2023

В Кургане установили памятник скорой помощи. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане готовят к открытию памятник скорой помощи
В Кургане готовят к открытию памятник скорой помощи Фото:

В Кургане установили памятник скорой медицинской помощи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места установки монумента.

«Возле горбольницы №1 установили монумент, который посвящен скорой медицинской помощи. Памятник выполнен в виде санитарного автомобиля ГАЗ-22Д», — передает журналист агентства.

На момент публикации монумент закрыт тканью. Информация об открытии памятника уточняется.

В Кургане около больницы устанавливают памятник скорой помощи
В Кургане около больницы устанавливают памятник скорой помощи
Фото:

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В Кургане установили памятник скорой медицинской помощи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места установки монумента. «Возле горбольницы №1 установили монумент, который посвящен скорой медицинской помощи. Памятник выполнен в виде санитарного автомобиля ГАЗ-22Д», — передает журналист агентства. На момент публикации монумент закрыт тканью. Информация об открытии памятника уточняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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