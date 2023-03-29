В Кургане готовят к открытию памятник скорой помощи
В Кургане установили памятник скорой медицинской помощи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места установки монумента.
«Возле горбольницы №1 установили монумент, который посвящен скорой медицинской помощи. Памятник выполнен в виде санитарного автомобиля ГАЗ-22Д», — передает журналист агентства.
На момент публикации монумент закрыт тканью. Информация об открытии памятника уточняется.
В Кургане около больницы устанавливают памятник скорой помощи
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