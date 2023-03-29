В Тюмени вынесли приговор молодым людям, осквернившим память узников фашизма

По 400 часов обязательных работ получили тюменцы, которые в январе повредили памятник узникам фашистских лагерей, расположенный в сквере Победы. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Суд огласил приговор 18-летнему Владимиру Екимову и 20-летнему Михаилу Суфиянову. Им назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Как ранее писало агентство, в январе двое молодых людей сломали памятник в виде звезды, расположенный в сквере Победы на улице Валерии Гнаровской. От него вандалы оторвали буквы, которые затем выбросили.
Момент преступления попал на видео, а городские власти оценили ущерб в 60 тысяч рублей. Молодых людей нашли, отправили под арест, но пперед этим они возместили нанесенный урон.
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