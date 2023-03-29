Власти Тюмени открещиваются от возможного сноса популярного рынка

Чиновники из Тюмени отрицают возможный факт сноса популярного у горожан торгового центра «На Минской». Данные об этом корреспонденту URA.RU предоставили в администрации города. Ранее бизнесменам, арендующим площади на этом рынке, предложили точки продаж в смежных локациях.
«По комментарию представителя ТЦ „На Минской“, собственником на сегодняшний день не было предоставлено официальных документов о закрытии торгового центра и расторжении договоров аренды. По информации департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени, за разрешением на строительство по указанному адресу обращений не поступало», — рассказали в ведомстве.
По сообщениям источников агентства, в Тюмени идет массовая реновация торговых площадей. Так, на месте Червишевского рынка построят дорогу и жилой комплекс. По информации инсайдеров URA.RU, та же участь ждет и торговый центр «На Минской». На его месте застройщик «Брусника» планирует возвести многоэтажные дома.
Агентство направило запрос о планах в компанию «Брусника». Ответ на него ожидается.
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