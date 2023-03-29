29 марта 2023

Власти Тюмени открещиваются от возможного сноса популярного рынка

Власти Тюмени: разрешение на строительство на месте ТЦ «На Минской» не поступало
© Служба новостей «URA.RU»
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Рынок на Минской. Тюмень, рынок на минской
По заверению властей, за разрешением строительства на месте рынка обращений не поступало Фото:

Чиновники из Тюмени отрицают возможный факт сноса популярного у горожан торгового центра «На Минской». Данные об этом корреспонденту URA.RU предоставили в администрации города. Ранее бизнесменам, арендующим площади на этом рынке, предложили точки продаж в смежных локациях.

«По комментарию представителя ТЦ „На Минской“, собственником на сегодняшний день не было предоставлено официальных документов о закрытии торгового центра и расторжении договоров аренды. По информации департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени, за разрешением на строительство по указанному адресу обращений не поступало», — рассказали в ведомстве.

По сообщениям источников агентства, в Тюмени идет массовая реновация торговых площадей. Так, на месте Червишевского рынка построят дорогу и жилой комплекс. По информации инсайдеров URA.RU, та же участь ждет и торговый центр «На Минской». На его месте застройщик «Брусника» планирует возвести многоэтажные дома.

Агентство направило запрос о планах в компанию «Брусника». Ответ на него ожидается.

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Чиновники из Тюмени отрицают возможный факт сноса популярного у горожан торгового центра «На Минской». Данные об этом корреспонденту URA.RU предоставили в администрации города. Ранее бизнесменам, арендующим площади на этом рынке, предложили точки продаж в смежных локациях. «По комментарию представителя ТЦ „На Минской“, собственником на сегодняшний день не было предоставлено официальных документов о закрытии торгового центра и расторжении договоров аренды. По информации департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени, за разрешением на строительство по указанному адресу обращений не поступало», — рассказали в ведомстве. По сообщениям источников агентства, в Тюмени идет массовая реновация торговых площадей. Так, на месте Червишевского рынка построят дорогу и жилой комплекс. По информации инсайдеров URA.RU, та же участь ждет и торговый центр «На Минской». На его месте застройщик «Брусника» планирует возвести многоэтажные дома. Агентство направило запрос о планах в компанию «Брусника». Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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